Muere un motorista en un accidente de tráfico en Almería

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Un motorista falleció la noche del lunes en un accidente de tráfico en la autovía A-7, a la altura de Viator, Almería. El siniestro ocurrió a las 22:40 en el kilómetro 777, en la zona conocida como La Gloria, tras una salida de vía. Hasta el lugar se desplazaron servicios de emergencia, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento, que solo pudieron certificar el fallecimiento del conductor. El accidente provocó el corte temporal de la carretera, aunque la circulación ya ha sido restablecida.

