La Junta quintuplica la inversión hasta los 125 M€ para limpiar cauces de los ríos y evitar inundaciones

Imagen de las inundaciones en el municipio onubense de Nerva a causa de la borrasca Claudia. Ayuntamiento de Nerva.

El Gobierno andaluz ha invertido 125 millones de euros en obras de prevención de inundaciones y de defensa, encauzamiento, restauración, adecuación, mejora y mantenimiento de los cauces andaluces.

Según los datos consultados por EL ESPAÑOL, esta inversión quintuplica lo invertido por el anterior gobierno socialista en su última legislatura.

En concreto, desde 2019 a 2022 la cantidad alcanzó los 50 millones de euros, mientras que en la última ya se han alcanzado los 75.

Casi 18 millones de estos 125 fueron invertidos en la reparación de daños y acondicionamiento de cauces de dominio público hidráulico ocasionados por los efectos de la DANA en las provincias de Almería, Huelva y Málaga provocados en noviembre de 2014 y, posteriormente, en marzo del año siguiente.

Las últimas borrascas han propiciado que los embalses andaluces hayan ganado hasta 805 hectómetros cúbicos hasta rozar casi el 60 % de su capacidad de almacenamiento.

Las intensas y continuas precipitaciones de las últimas semanas en Andalucía han obligado a realizar desembalses en algunas presas en las provincias de Málaga, Huelva y Cádiz, mientras que en el Campo de Gibraltar se mantienen los desagües abiertos y se han producido desalojos de viviendas por seguridad.

Precisamente, en este año 2026 el Presupuesto de la comunidad autónoma lleva asociada una inversión récord, la mayor de la historia en actuaciones de mantenimiento, restauración, adecuación y mejora en cauces que previenen inundaciones, con fondos previstos por valor de 54 millones de euros.

Obras por provincias

En concreto, entre 2023 y 2025 la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha desarrollado actuaciones orientadas a la conservación, mantenimiento y restauración de los cauces fluviales que son de su competencia.

Estas intervenciones, de carácter preventivo, tienen como finalidad garantizar la seguridad de las personas y los bienes materiales mediante la mitigación de los riesgos de inundación y la prevención de daños al dominio público hidráulico. También recuperar el funcionamiento natural de los ríos y la restauración ecológica de sus riberas.

Para ello, se llevan a cabo trabajos que incluyen la eliminación de elementos que puedan generar obstrucciones o riesgos, la recuperación y puesta en valor de infraestructuras y elementos del patrimonio hidráulico como fuentes, manantiales y sendas fluviales.

También la reforestación y corrección hidrológica de las cuencas vertientes y la conservación, mantenimiento y limpieza de los cauces y sus márgenes, contribuyendo así a la mejora ambiental y funcional del entorno fluvial.

En concreto, estas obras han abarcado más de 300 km de cauces en 139 términos municipales.

Algunas de estas actuaciones se han realizado en el área de influencia ZEC (Zona Especial de Conservación) de los ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas, que se encuentra en Cártama, Pizarra, Álora, Coín y Alhaurín el Grande. También, en las cuencas de los ríos Vélez, Algarrobo, Chillar y Torrox de la provincia de Málaga.

En Huelva destacan acciones de restauración hidrológico-forestal del área de influencia del espacio natural de Doñana y diversas actuaciones multiobjetivo centradas en la corrección hidrológico-forestal y restauración geomorfológica y paisajística del arroyo el Chorrito del Valle, entre Aljaraque y Gibraleón y de los embalses de los Machos y del Piedras, entre Lepe y Cartaya.

En Cádiz, la Junta ha actuado en el perímetro de los embalses de los Hurones, de Zahara – El Gastor, de Guadalcacín, de Arcos, de Barbate y de los diques de cabecera del arroyo Barrida.

En Granada, se ha llevado a cabo la restauración fluvial de la rambla de Molvizar y en Salobreña y actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del embalse de Béznar.

En Almería la Junta ha efectuado la restauración de ecosistemas fluviales semiáridos de la provincia y Campo de Níjar para incrementar su resiliencia como infraestructuras verdes.

También se ha llevado a cabo la restauración del río Andarax para garantizar su adaptación e incrementar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

Estos días atrás varios vecinos de Jaén y Jerez de la Frontera (Cádiz) han vivido momentos complicados y han tenido que ser desalojados en zonas cercanas a los ríos Guadalete y Guadalquivir.

En el resto de provincias, Sevilla, Córdoba y Jaén, las competencias en materia de conservación, mantenimiento y restauración de cauces pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La Junta solo hemos actuado en esta legislatura en dos obras en la provincia de Sevilla, previa autorización de la CHG.

Se trata del encauzamiento de arroyo Molinillo, en Pruna, y de el del Cuerno, en Morón de la Frontera.