Muere Patricia, la víctima 46 del accidente de Adamuz: una onubense de 42 años con los pulmones muy afectados

Estado en el que quedó el tren Iryo en el accicente de Adamuz. EP Córdoba

Las claves nuevo Generado con IA Patricia, una mujer onubense de 42 años, ha fallecido tras el accidente de tren en Adamuz, elevando a 46 las víctimas mortales. La fallecida viajaba en el Alvia que partió de Madrid y chocó con el Iryo; estaba ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba. Patricia regresaba de participar en las oposiciones de prisiones celebradas en Madrid el mismo día del accidente. Con su muerte, ya son 29 las víctimas de la provincia de Huelva; se celebró una misa funeral con la presencia de los Reyes y autoridades.

La muerte de una vecina de un pueblo de Huelva, Patricia, eleva a 46 el número de víctimas mortales del accidente de Adamuz, en Córdoba, entre dos trenes.

La fallecida, de 42 años viajaba en el Alvia que partió de Madrid y que chocó con el Iryo que circulaba dirección a la capital de España en la tarde del domingo 18 de enero.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la mujer tenía muy afectados los pulmones tras el accidente de los trenes y estaba ingresada desde el día del accidente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el hospital Reina Sofía de Córdoba, en Córdoba capital.

En concreto, la mujer viajaba en el vagón número 2 del Alvia tras haber participado en las oposiciones de prisiones que se habían celebrado ese domingo en Madrid.

Con esta muerte ya son 29 los fallecidos de la provincia de Huelva, donde más víctimas se cuentan del siniestro del pasado 18 de enero.

Justamente este jueves se celebró en Huelva una misa funeral, a la que asistieron los Reyes así como representantes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, por las almas de los fallecidos en la provincia así como por los heridos.

Al acto asistieron más de 300 familiares de fallecidos y heridos, además de más de 4.000 vecinos que los quisieron acompañar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.