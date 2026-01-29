Los Reyes acuden al funeral por las víctimas de Adamuz en plena tensión con Sánchez, que envía a tres ministros

El palacio de deportes Carolina Marín abre este jueves las puertas a las 16.00 horas. Dos horas antes de que empiece el funeral por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), lo que ya da una idea de la previsión de asistencia masiva que esperan desde la organización.

Allí estarán Sus Majestades los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia. Presiden el acto religioso al que no acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el rechazo mostrado de las familias de los fallecidos a su persona que obligó a suspender el funeral laico previsto por el Gobierno central el próximo fin de semana.

De hecho, Sánchez envía a María Jesús Montero, quien es vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. También secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta.

Allí coincidirá con Juanma Moreno, presidente de la Junta. Y estarán también los ministros Torres y Planas. Se esperan también autoridades eclesiásticas y alcaldes.

Pero los protagonistas serán las familias y los allegados de los fallecidos en el choque del tren Iryo y Alvia en Córdoba. De los 45 fallecidos, 28 eran de la provincia de Huelva.

Las puertas cerrarán a las 17.30 horas. Dentro del recinto habrá más de 500 sillas. Ahí se sentarán los familiares y allegados. En las gradas, los vecinos que quieran acompañar en este momento a las familias.

"Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un dispositivo especial y gratuito de transporte público, a través de Emtusa, que funcionará desde las 15.45 horas hasta el inicio del funeral y nuevamente tras su finalización", señalan desde el Ayuntamiento de Huelva, que prevé también una afluencia masiva de personas.

Este servicio "contará con tres líneas especiales de lanzadera, con salidas desde Zafra y recorridos por distintos barrios de la ciudad, con el propósito de facilitar el acceso al recinto y evitar la congestión del tráfico en la zona", detallan.

El aforo total previsto para el acto es de 4.500 personas. Fuentes de la organización del funeral, que han estado todo este miércoles revisando los detalles para que todo salga perfecto, no descartan que pueda superarse.