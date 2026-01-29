El grito unánime de las víctimas de Adamuz: "Somos 45 familias que lucharán por saber la verdad y que no haya otro tren"

Vídeo | Emotivo funeral en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Un funeral religioso y multitudinario. Más de 4.000 personas se han citado en el pabellón deportivo Carolina Marín para acompañar a las familias de las 45 víctimas -28 onubenses- y heridos en el accidente de tren de Adamuz, en Córdoba.

Sobre el altar instalado en el pabellón, la Virgen de la Cinta y un Cristo. Lo que las familias querían, ha reivindicado Liliana Sáenz, hija de Natividad De la Torre, una de las fallecidas en el choque de trenes. Junto a ella estaba su hermano Fidel.

"Este es el único funeral que cabía en esta despedida porque la única presidencia que queríamos a nuestro lado es la de Dios", ha señalado la joven en un discurso que ha recibido un cerradísimo aplauso a su final.

Sáenz ha añadido que Huelva es "una tierra mariana y Andalucía una tierra creyente". En esa fe encuentran "el mayor consuelo", mensaje que se entiende en referencia al intento de funeral laico que había propuesto el Gobierno central.

El sentir unánime de las familias lo ha resumido esta joven: "Somos 45 familias que lucharán por saber la verdad y que no haya otro tren".

"Saber la verdad"

"Somos las 45 familias que lucharemos por saber la verdad. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren pero desde la serenidad y el alivio y la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen".

La hija de Natividad ha agradecido a todos su presencia en el funeral. "Incluso -ha señalado- a quienes estáis por agenda", en velada alusión a la polémica por la presencia de representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Justamente Sánchez se ha ausentado de la misa funeral. En su lugar ha acudido la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero y dos ministros -Planas y Torres-. La también ministra de Hacienda ha esquivado la entrada por la puerta de autoridades.

Allí se concentraban decenas de personas que sí han visto pasar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Con aplausos y algún grito de "presidente", los onubenses han saludado su presencia.

El Rey consuela a los familiares de las víctimas. A. Díaz Huelva

Al filo de las 6 de la tarde han llegado los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia. Quienes les han esperado en la puerta les han aplaudido y vitoreado. Al entrar en el pabellón ha sonado el himno de España y, después, un sonoro aplauso de los más de 4.000 asistentes. Al acabar, han saludado uno a uno a los familiares durante casi una hora. Eran más de 300 personas.

Entre ellos estaban los consejeros andaluces Loles López, Carolina España o Rocío Blanco. También la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez o el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Música

La misa, que ha acompañado la Orquesta de la Catedral de Huelva, ha estado preparada al milímetro. La entrada de familiares, público y autoridades se ha coordinado de modo que no ha habido retrasos ni problemas.

Durante la misma, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha reivindicado que se conozca "la verdad" del accidente de tren que terminó con la vida de 45 personas en Córdoba.

"Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia, para que su sacrificio no sea olvidado y para que, en la medida de lo posible, se eviten tragedias semejantes en el futuro", ha señalado el religioso en su homilía.

"Responsabilidades"

"El sufrimiento de estas familias -ha continuado- no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso. Acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea entera y también a quienes tienen responsabilidades públicas".

El encargo a los políticos de Gómez Sierra ha tenido su reflejo en las palabras de Liliana Sáenz, quien ha pedido también conocer la verdad y ha agradecido a quienes ayudaron a sus familiares en la noche en que ocurrió el accidente.

El pabellón, lleno de familiares y onubenses para la misa funeral. A. Díaz Huelva

Así, ha recordado emocionada a los vecinos de Adamuz, que "no dudaron" en ayudar y les acompañaron en los primeros momentos. También ha tenido palabras para servicios de seguridad, sanitarios, Cruz Roja, instituciones...

A la salida del funeral, el presidente de la Junta ha señalado que se le ha "roto el alma" cuando ha podido "volver a saludar, en mi caso a algunos de los familiares, familiares que han perdido un hermano, una hermana, un hijo, una madre..."

El presidente andaluz ha señalado que los familiares le han pedido a él y a los Reyes dos cosas. "Por un lado, encontrar algo de paz interior; por otro, que se sepa la verdad, que haya transparencia sobre ese accidente".