Evacúan a unos 600 vecinos de zonas rurales de Jerez por la crecida del río Guadalete, que entra en nivel de alerta roja

Un total de 14 zonas rurales de la comarca de Jerez de la Frontera (Cádiz) van a ser evacuadas de manera inminente ante la crecida del río Guadalete, que baja en estos momentos por encima de los seis metros, es decir, en nivel de alerta roja, afectando a unas 600 personas.

La Junta de Andalucía asume el mando de la situación en la zona, una vez que el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL Jerez), en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2.

Se constata así el empeoramiento de la situación en la provincia de Cádiz, donde las condiciones meteorológicas preocupan desde este miércoles. Ya durante la pasada noche se ha desalojado de forma preventiva más de una decena de viviendas.

Todas situadas en las zonas de Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas, ampliándose ahora al resto de barriadas y pedanías de la zona rural de Jerez, con especial atención en La Ina, donde viven en torno a 300 personas.

Por ahora se ha facilitado el polideportivo de Chapín como punto de atención para las familias que han tenido que abandonar sus casas.

Ahora la atención se desplaza a las zonas rurales de Portalillo, El Portal, Las 500, La Corta, La Greduela, La Ina, Los Cejos del Inglés, Las Pachecas, Los Lagos, Repastaderos, Zarandillas, Lomopardo, Mesas del Corral y Cañada del Carrillo, estando en vigilancia Magallanes, La Guareña y Rajamancera.

Son "momentos frenéticos", ha dicho a medios la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que ha remarcado que las condiciones del río cambian muy rápidamente.

Sobre los desalojos anunciados, la alcaldesa ha asegurado que esa cifra, con unos 600 vecinos afectados, "pone en evidencia la magnitud del problema ante el que nos encontramos".

Sostiene que la situación actual es "muy parecida a la que sufrimos en el año 2009", cuando también se desbordó el Guadalete, aunque diferente a las últimas danas, que también provocaron inundaciones en Jerez.

"Es una situación distinta, mucho más compleja, una situación en la que, insisto, tenemos que estar muy preparados para afrontarla, porque ojalá no llegue a confirmarse, pero la situación es compleja", en referencia a las previsiones que empeoran "a las tres de la tarde" en cuanto a la meteorología y el viernes "a las ocho de la mañana".

Es por eso que desde el Puesto de Mando Avanzado se ha tomado la decisión de evacuar a los vecinos de la mano de la Guardia Civil y Policía Nacional, con la "prioridad" de los 300 que habitan en la pedanía de La Ina, que se ha quedado incomunicada ante la crecida de ríos y arroyos próximos.