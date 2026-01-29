Cae una red dedicada al 'petaqueo' a las lanchas del narcotráfico en Cádiz y Málaga

Una lancha usada por redes del narcotráfico, en una imagen de archivo. Europa Press.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a 15 personas acusadas de integrar de una organización criminal dedicada presuntamente al abastecimiento de gasolina a narcolanchas, el llamado 'petaqueo'.

Para siete de ellos ya se ha decretado prisión, sostiene la Guardia Civil de Algeciras, encargada de una operación desarrollada en las provincias de Cádiz y Málaga y que ha informado este jueves sobre los detalles de la misma.

Todo comenzó el pasado 10 de enero tras una primera intervención en la que los agentes lograron abortar un intento de abastecimiento de combustible a una narcolancha en el cauce del río Guadiaro, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Entonces fueron intervenidas 60 petacas de combustible que los autores pretendían hacer llegar a su destino "mediante una embarcación neumática".

Como resultado de las gestiones de investigación desarrolladas tras esta primera aprehensión, los agentes volvieron a interceptar al mismo grupo criminal cuando circulaba con una furgoneta cargada con 3.500 litros de gasolina, también destinados a abastecer las narcolanchas.

Además, remarca la Guardia Civil, el combustible era trasladado sin ningún tipo de medida de seguridad, "generando un grave riesgo de incendio o explosión para la población".

Posteriormente, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Jimena de la Frontera y Puerto Real, ambas en la provincia de Cádiz, en los que se intervinieron más de 8.000 litros de combustible almacenados en garrafas en el interior de varias viviendas, utilizadas por la organización como "guarderías".

La última actuación tuvo lugar en la madrugada del pasado 23 de enero, cuando fueron detenidos in fraganti otros siete miembros de la organización delictiva en una finca de la localidad de Marbella (Málaga) en el momento en que se disponían a cargar una furgoneta con más de 5.000 litros de gasolina.

El balance final de la operación se salda con 15 personas detenidas, la intervención de 19.450 litros de gasolina, así como embarcaciones, motores fueraborda y numerosos efectos vinculados al apoyo logístico al narcotráfico, como aceite de motor, filtros de combustible para embarcaciones y ropa térmica y de agua.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de siete de ellos.