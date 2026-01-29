Cazan al cantante JC Reyes conduciendo un BMW por Sevilla sin carné tras perderlo por acumular infracciones

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil sorprendió al cantante JC Reyes conduciendo un BMW por Sevilla sin carné, tras haberlo perdido por acumular infracciones y perder todos los puntos. JC Reyes ya había sido sorprendido en al menos dos ocasiones anteriores conduciendo sin puntos en el permiso; la última vez, en 2023, y otra en 2015. Conducir un vehículo sin puntos en el carnet es un delito penal que puede conllevar de 3 a 6 meses de prisión. El historial de JC Reyes incluye otras infracciones de tráfico y episodios polémicos, como un atraco a mano armada y la publicación de fotos manipuladas de la cantante Rosalía.

Agentes de la Guardia Civil sorprendieron al cantante JC Reyes (cuyo nombre real es Juan Manuel Cortés Reyes) conduciendo un BMW por Sevilla sin contar con carné de conducir. Lo perdió tiempo antes por acumular infracciones al volante y perder todos los puntos.

La última vez que el Instituto Armado sorprendió al cantante sevillano autor de canciones virales como 'Coronamos' o '34 amor y mafia' fue el pasado verano.

Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Guardia Civil paró el coche de JC Reyes -un BMW de alta cilindrada que cuesta casi 60.000 euros nuevo- fue el pasado 8 de julio.

Ese día, de madrugada, en un control, los agentes pararon al coche que conducía el conocido cantante. Allí comprobaron que no tenía ya puntos del permiso de conducción, por lo que procedieron a su denuncia.

La conducción de un vehículo sin puntos en el carnet, señalan fuentes de la Jefatura Provincial de Tráfico, supone "un delito tipificado en el Código Penal" que puede suponer una pena de prisión de entre 3 y 6 meses.

Además, las mismas autoridades advirtieron al cantante que debía dejar de conducir vehículos desde el mismo momento en que recibió la notificación firme de la retirada de su permiso de conducción.

Fuentes cercanas al caso señalan que no es la primera vez que 'cazan' al cantante conduciendo sin carné. De hecho, en 2015 ya fue sorprendido en un control sin puntos en el permiso. Entonces conducía un Volkswagen. Volvieron a pararle en iguales condiciones en 2023.

El expediente en Tráfico del cantante es más amplio. Porque, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, JC Reyes tiene otras infracciones registradas, todas relacionadas con la conducción.

El artista, especialmente popular entre los jóvenes, ya ha sido objeto de polémica antes. De hecho, en 2021 atracó a mano armada a dos ciudadanos alemanes en Sevilla, ciudad de la que es natural y donde vive.

El pasado año volvió a tener un episodio complicado cuando compartió unas fotos trucadas de la cantante Rosalía donde estaba desnuda y solo cubierta en sus pechos con dos dibujos.