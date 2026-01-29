Andalucía liderará un proyecto con entidades de 14 países europeos para aplicar IA generativa en la Administración

El consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, con Thomas Skordas, subdirector de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG Connect) de la Comisión Europea. Cedida.

Andalucía liderará un proyecto europeo para aplicar en las administraciones públicas la IA generativa. La iniciativa ha sido bautizada como EUNOMIA.AI, y en ella participarán 34 entidades de 14 países.

El anuncio llega desde Bruselas, donde este jueves el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se ha reunido con Thomas Skordas, subdirector de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG Connect) de la Comisión Europea.

La Junta gestionará este proyecto a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), entidad precisamente a la Consejería que dirige Paradela.

Algunas de las administraciones europeas que integran esta iniciativa son los Gobiernos de Austria, Estonia, Grecia, Polonia y Portugal, así como las administraciones regionales de Madrid, Galicia y Mazovia (Polonia) y administraciones locales de Wels y Graz (Austria), el Ayuntamiento de Granada, Tampere (Finlandia), Legnano (Italia), La Haya (Países Bajos).

"Estamos hablando de una iniciativa que no sólo moderniza la administración, sino que tiene un valor estratégico para toda la Unión Europea y sus Estados miembros”, ha destacado el consejero.

EUNOMIA.AI busca que la Inteligencia Artificial Generativa ayude en tareas cotidianas de la administración como, por ejemplo, en la realización de trámites más rápidos y con menos papeleo, una resolución más ágil de expedientes complejos, la mejora de la atención a la ciudadanía mediante asistentes virtuales multilingües, así como facilitar la comprensión de normas y documentos administrativos, y aumentar la transparencia y la seguridad jurídica.

Con una duración de 36 meses, el proyecto impulsará un modelo europeo de uso de la Inteligencia Artificial Generativa en el sector público basado en una infraestructura GenAI soberana y compartida, que estará en parte alojada en la Universidad de Granada.

La novedad llega en un momento de expansión en la apuesta por la IA en la comunidad. El ejemplo más destacado es el Centro de IA de Andalucía (ANIA), inaugurado el pasado mes de noviembre y que tiene sede en Granada.

Es un espacio concebido como nodo de referencia para soluciones tecnológicas inteligentes y sostenibles en todas las áreas, y desde él se gestionan los 65 casos de uso que la Administración ha puesto en marcha con una inversión de más de 36 millones de euros.