La Policía Local de Andalucía se abre a los candidatos bajitos: la Junta elimina el requisito de altura mínima en el cuerpo

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía elimina el requisito de altura mínima para acceder a la Policía Local. La reforma pone la normativa andaluza en línea con otros cuerpos europeos y nacionales como la Guardia Civil y la Policía Nacional. El nuevo decreto regula también la promoción interna y la formación de los agentes de las Policías Locales. La medida busca garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, incluyendo la protección a la maternidad.

Los agentes de la Policía Local de las ciudades y pueblos de Andalucía podrán ser bajitos. Esto es así porque el Ejecutivo de Juanma Moreno ha eliminado el requisito de una altura mínima para entrar en el cuerpo.

La medida está dentro del nuevo reglamento de acceso, formación y promoción de la Policía Local, cuerpo de la seguridad que tiene competencias en lo municipal, que ha llegado este miércoles al Consejo de Gobierno andaluz.

La normativa, un decreto aprobado hoy, regula además cuestiones como la promoción interna o la formación de los agentes que son parte de las Policías Locales.

Las condiciones antiguas de este cuerpo, ha explicado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, hacía décadas que no se renovaban.

De ahí, ha explicado, su reforma, que pone a la norma andaluza en línea con el reglamento de otros cuerpos en Europa. También con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ya habían eliminado el requisito de altura.

Hasta la aprobación de esta norma, los agentes de la Policía Nacional en Andalucía debían medir, al menos, 1,65 metros para los hombres y 1,60 para las mujeres.

Ya no. Podrán opositar hombres que midan menos de 1,65 y mujeres por debajo de ese 1,60 que, hasta ahora, tenían vedado este empleo público.

“No tenía sentido que se mantuviera en las policías locales”, explicó la pasada semana el consejero de Sanidad, Emergencias y Presidencia, Antonio Sanz.

Mujeres y hombres

Para el titular de Presidencia la norma hasta ahora “ha excluido durante décadas a muchos hombres y mujeres plenamente capacitados, con talento, vocación y actitud”.

La nueva norma también introduce cuestiones como la igualdad o protección a la maternidad. La idea, señalan desde la Consejería de Presidencia, es que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres a la hora de optar a algún puesto en la Policía Local.