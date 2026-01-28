Fidel, hijo de la abuela Nati fallecida en Adamuz, a Sánchez: "Nos han destrozado la vida, no termine de destrozar España"

Fidel en una foto reciente con sus sobrinos, su hermano y su madre, fallecida recientemente en el accidente de Adamuz. Cedida

El dolor en Huelva sigue latente diez días después del accidente ferroviario de Adamuz que se llevó por delante la vida de 45 personas. Más de la mitad, vecinos de esta provincia.

El onubense Fidel Sáenz, hijo de Nati de la Torre, una de las víctimas, ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha publicado en sus redes sociales en la que le hace la siguiente petición: "A nosotros ya nos han destrozado la vida, no termine de destrozar España".

Los dos hijos de Fidel, de 10 y 11 años; su hermano Luis Carlos; uno de sus sobrinos, de 9; y su madre, más conocida como la abuela Nati -todos presentes en la foto que ilustra la noticia-, viajaban en el tren Alvia con destino a Huelva tras pasar un fin de semana en Madrid donde vieron el musical 'El Rey León'.

Además de su forma de gobernar, en el escrito el onubense le recrimina a Sánchez que dijera hace unos días en un mitin en Aragón que, "desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde".

También el modo en el que se quería organizar el homenaje laico a las víctimas el sábado día 31, que finalmente se ha tenido que suspender ante la negativa de muchas de ellas a asistir.

Este jueves Huelva sí acogerá una misa funeral en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' con la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, en el altar y al que no está previsto que asista Pedro Sánchez ni el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sí han confirmado su presencia los reyes Felipe VI y Letizia, que irá acompañada por la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero; por el de Agricultura, Luis Planas, y por el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

También acudirán el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el mismo se espera una asistencia masiva de familiares y vecinos.

"Resulta doloroso comprobar que quien llega a acuerdos políticos con quienes han respaldado el terror, muestre tanto recelo ante un acto religioso que solo busca consuelo, respeto y dignidad para los muertos", señala Fidel. "Tal vez porque teme más una cruz que al propio Bildu".

Es ahí cuando le pide que "no termine de destrozar España" después de que a ellos el accidente ferroviario les haya "destrozado la vida".

Por eso, a su juicio, quizás "la única decisión responsable que le queda no es otra que marcharse antes de seguir dañando a una nación profundamente herida".

Fidel asegura entender que Sánchez se sienta "fuera de lugar" en la misa funeral tal vez porque "le incomode más la Iglesia que pactar con quienes jamás han condenado el terrorismo".

"La eficacia no descarrila"

En el mismo escrito, le reprocha al presidente del Gobierno que repita que su Ejecutivo ha actuado "con empatía, eficacia, transparencia y unidad, hay que ser muy cobarde y no digo valiente para hacer estas declaraciones, pues desde este lado del duelo, esas palabras no consuelan: indignan".

"Hablan de eficacia, pero la eficacia no descarrila, la eficacia no mata, la eficacia no deja a familias enterrando a sus muertos, estando seguros de que era evitable. Si las revisiones hubieran sido eficaces, mi madre estaría viva".

Por ello, cree que insistir en que "todo funcionaba correctamente no es una defensa, es una humillación, pero claro, las tragedias suceden ¿verdad?", concluye el hijo de Nati, la abuela que falleció en ese tren mientras rezaba el Rosario, según desveló su propio hijo.