Andalucía reduce al mínimo de su historia el abandono escolar y los 'ninis', los jóvenes que ni estudian ni trabajan

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía registra la tasa de abandono escolar más baja de su historia y el menor número de 'ninis' desde 2018. La tasa de abandono escolar en Andalucía ha bajado 7,1 puntos desde 2019 y, por primera vez, se sitúa por debajo del 15%. El porcentaje de jóvenes andaluces que ni estudian ni trabajan (ninis) es del 14,55%, 4,49 puntos menos que en 2018. Por primera vez, Andalucía supera la media nacional en titulados de ESO y Bachillerato, y lidera junto al País Vasco la titulación en FP de grado superior.

Andalucía tiene la tasa de abandono escolar más baja de su historia. Además, la comunidad cuenta con el número más pequeño de 'ninis' -jóvenes que ni estudian ni trabajan- desde 2018.

Así lo destacan desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que dirige Carmen del Castillo, donde añaden que las cifras "han caído a su mínimo histórico", según cifras que facilita el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Así, respecto a 2024, Andalucía reduce la tasa de abandono escolar "en un punto, mientras la media nacional cae en 0,2 puntos hasta el 12,8%, la mejor de la serie histórica".

Eso supone, añaden que la evolución anual de la tasa andaluza "registra una caída desde 2019 de 7,1 puntos, y por primera vez baja del 15%".

Desde el departamento que dirige Carmen del Castillo señalan que la comunidad alcanzó el pasado año "el mejor dato de abandono escolar temprano que seis comunidades autónomas".

Media de España

Es decir, Andalucía alcanzó su mejor posición si se la compara con el resto de las regiones de España. Es la número 11, detallan. Además, está solo a 1,7 puntos de alcanzar la media del país cuando en 2019 la distancia era de 4,3 puntos.

Eso quiere decir que, aunque las comunidades mejoran de forma general en el abandono escolar, en el caso de Andalucía la reducción de esta tasa es más rápida.

"El dato de abandono escolar temprano está directamente relacionado con la tasa de ‘Ninis’, el porcentaje de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja, y que se sitúa en Andalucía en un 14,55%", añaden las mismas fuentes.

Eso supone "4,49 puntos menos que en 2018 y un recorte de casi 10 puntos respecto a la situación de hace una década".

Esta tendencia de la tasa de abandono escolar redunda en los datos de evolución de las tasas de titulación en la Comunidad. Así, el porcentaje de alumnado que cursa cuarto de la ESO y titula en Andalucía (88,9%) se sitúa por encima de la media nacional (88,5%) por primera vez.

Desde el curso 2017-2018 Andalucía ha mejorado en 5 puntos porcentuales; el porcentaje de alumnado que cursa segundo de Bachillerato y titula en Andalucía (90,5%) se sitúa también por encima de la media nacional (89,8%) por primera vez. Desde el curso 2017-18 Andalucía ha mejorado en 10,8 puntos el porcentaje.

Y en la Formación Profesional, Andalucía lidera, junto al País Vasco, el porcentaje de titulados en los grados superiores de la FP con un 83% en todo el país. La tasa de alumnado titulado en FP Grado Básico en Andalucía acumula tres cursos por encima de la media nacional.