Obtener una baja laboral o repatriar un cadáver, primeros objetivos de la plataforma de víctimas de Adamuz

Del desamparo que sufrieron seis heridos en el accidente ferroviario de Adamuz, que se sintieron "abandonados" en un hospital de Antequera, ha surgido una iniciativa para darle forma a una asociación que sirva para defender los intereses de los afectados exclusivamente del tren Alvia que nunca llegó a Huelva.

De momento son una plataforma, que ha arrancado con un grupo de whatsapp conformado por unas 70 personas y una página de Facebook. En el mismo sólo admiten a quienes pueden probar con un billete de tren que son afectados.

El primer objetivo es cubrir cuestiones básicas como el asesoramiento laboral a la hora de solicitar una baja en el trabajo o para iniciar los trámites para repatriar un cadáver.

"Lo importante es el cuidado de la salud, la recuperación de los enseres y los problemas que podamos tener en el trabajo", asegura uno de los afectados que está liderando el proyecto, Mario Samper.

Él fue uno de los afectados que caminó junto a otro pasajero para alertar a la Guardia Civil de que también había gente a la que asistir en el Alvia casi un kilómetro más adelante.

En concreto, este vecino de Mazagón viajaba en el vagón 4 y, tras el aviso a los agentes, comenzó a ayudar a rescatar a viajeros. Ahora también quiere ayudarles de otra manera para que "se sepa la verdad".

En principio, han creado esta plataforma para asesorar en las cuestiones más urgentes como las solicitudes de bajas laborales o médicas, pero ya ha comenzado a informarse sobre cómo podrían constituirse como asociación legal.

Para ello, ha mantenido contactos con portavoces de la Asociación Plataforma de víctimas del accidente de la curva de Angrois que costó la vida a más de 80 personas en Galicia en julio de 2013.

Por el momento, no cuentan con la asesoría de ningún abogado, pero no descartan hacerlo más adelante.

Sobre todo porque ya el juzgado de Montoro, que llevará el tema, ya ha recibido unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario.

"Es un infierno"

EL ESPAÑOL ha contactado con otras víctimas que están interesadas en formar parte de esta plataforma. Es el caso de Carmelo, vecino de Punta Umbría. Su hijo de 21 años resultó herido en el accidente al fracturarse el radio y el cúbito por tres sitios, entre otras lesiones. Su acompañante, Rocío, falleció en el accidente.

"Estamos viviendo un auténtico infierno porque estamos perdidos. No sabemos qué hacer", asegura Carmelo. Su hijo trabaja en el área de mantenimiento por temporada en un hotel en la localidad y el accidente le pilló en los dos meses anuales en los que no trabaja.

"Lo más probable es que cuando tenga que incorporarse no pueda hacerlo porque la recuperación de la fractura va para largo", asegura el padre del joven herido.

Con el objetivo de resolver casos como este ha surgido la citada plataforma, que está intentando contactar con todos los afectados del tren Alvia que nunca llegó a Huelva.