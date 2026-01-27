María Jesús Montero estará en el funeral de Huelva por el accidente de tren del que se ausentará Pedro Sánchez

Sus Majestades los Reyes de España junto a la ministra María Jesús Montero. EP Córdoba

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la representante del Gobierno en la misa en recuerdo de las víctimas y heridos del accidente de tren de la pasada semana donde murieron 45 personas en Adamuz (Córdoba).

Sus Majestades, los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, presidirán el acto, lo que obliga al Consejo de Ministros a designar a un acompañante en la misa funeral.

Por el momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha confirmado su asistencia. Varios medios recogen que ni él ni el ministro de Transporte, Óscar Puente, acudirán. Estará solo Montero.

Lo que sí se sabe es que el acto de recuerdo que habían pactado el Gobierno central y la Junta de Andalucía, previsto para el próximo sábado, quedó anulado después de sondear a las familias de los fallecidos y heridos en el accidente.

El acto tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la localidad y estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia.

La noche del domingo 18 de enero, a las 19.40 horas, 45 personas murieron cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba y más de un centenar resultaron heridas, algunas de gravedad.