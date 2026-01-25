Dos muertos en un grave accidente de tráfico en Adra (Almería): el coche cayó por un barranco de 50 metros

Grave accidente de tráfico en la provincia de Almería.

Según ha informado este domingo el servicio de emergencias 112 Andalucía, dos personas han muerto en un siniestro ocurrido en la noche de este sábado en la localidad almeriense de Adra.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Junta de Andalucía, el suceso tuvo lugar en una zona de monte, en un camino que sube desde el Trebolar y la ermita de Santa Lucía.

El 1-1-2 atendió, sobre las 22.20 horas del sábado, una llamada que alertaba de que un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.

De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.

Según fuentes del instituto armado, en el siniestro han fallecido dos personas, de las que no han trascendido datos, y una más ha resultado herida leve.