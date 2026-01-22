Juanma Moreno se rompe en el balance de Adamuz y apuesta por la lealtad institucional: "La transparencia debe ser máxima" Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha podido aguantarse las lágrimas durante su rueda de prensa para hacer balance del dispositivo de emergencias coordinado por el Gobierno andaluz para atender a los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz.

Tras el hallazgo de la víctima mortal número 45, la última según las denuncias que constaban ante la Guardia Civil, Moreno no ha querido salirse del guion que se marcó ante un escenario tan trágico y mantener la máxima lealtad institucional.

Ahora bien, ha dado avisos a navegantes. El primero es que en la investigación tiene que haber "máximo rigor y transparencia para dar con la tecla de qué ha pasado, sobre todo para que no vuelva a pasar".

Lo segundo, es que ya habrá tiempo de "exigir y reivindicar porque Andalucía necesita que se refuercen todas las vías".

No obstante, ha querido seguir manteniendo las distancias con los asuntos de competencia de las otras administraciones tal y como hizo el día de la rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es importante en el ámbito de la gestión pública trabajar de manera acordada porque somos más fuertes como sociedad cuando avanzamos juntos y ese tiene que ser el objetivo fundamental de esta sociedad", ha subrayado Juanma Moreno en la misma caseta municipal donde fueron atendidos los primeros heridos.

