Investigan a 21 personas en la pieza de los ERE por la ayuda de 1,3 millones de la Junta a Pickman La Cartuja

En un auto notificado a las partes personadas, el magistrado atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y llama a declarar a los investigados los días 18, 24 y 25 de marzo y el 7 de abril. Además, prorroga el plazo de instrucción de la causa por seis meses más, hasta el 21 de junio.

El juez ha ordenado notificar el auto a un parlamentario andaluz del PSOE y le comunica que puede personarse en la causa como estime conveniente.

Para ello, libra un oficio a la Secretaría General del Parlamento de Andalucía con el fin de que se certifique su condición de diputado.

Según recoge el auto, consta en fuentes públicas -en concreto, en el portal web del Parlamento andaluz- que esta persona ostenta actualmente un escaño por el PSOE, por lo que podría resultarle de aplicación la prerrogativa del aforamiento.

En ese caso, la competencia para su investigación correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No obstante, el juez considera que esta circunstancia no obliga en este momento a inhibirse ni a elevar la causa al TSJA, ya que resulta procedente continuar con la práctica de diligencias pendientes para depurar la instrucción y concretar los indicios de criminalidad que pudieran existir respecto al parlamentario aforado.

En este sentido, el magistrado recuerda que la jurisprudencia establece que, cuando en una causa figuran personas aforadas junto a otras no aforadas, el juez instructor debe seguir investigando hasta poder individualizar con precisión la conducta que pudiera ser constitutiva de delito.

Solo entonces -añade- deberá reflejar esos indicios en la correspondiente exposición razonada que, en su caso, se remita al Tribunal Superior competente.