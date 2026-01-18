Los siete hitos del Gobierno de Juanma Moreno en siete años: del sorpasso de los autónomos a las siete bajadas de impuestos

Juanma Moreno cumple este domingo siete años como presidente de la Junta de Andalucía, casi cuatro de ellos con mayoría absoluta, que quiere renovar el próximo mes de junio. Aún no hay fecha definitiva para las elecciones andaluzas.

Durante estos siete años se han cumplido siete hitos fundamentales como batir algunas marcas en creación de empleo, el sorpasso de los autónomos a los parados, la atracción de inversión extranjera o exportaciones y las siete bajadas de impuestos.

También, la aprobación de leyes fundamentales como la de la Vivienda, la estabilidad con siete presupuestos aprobados y lograr haberse hecho con banderas de la izquierda como la del andalucismo y la del ecologismo.

Moreno aspira a revalidar su mandato en un momento clave, marcado por el auge de Vox y la caída del PSOE con la ministra del Gobierno, María Jesús Montero, como candidata, según las encuestas.

El PP andaluz tiene claro que su adversario político para mantener la también llamada mayoría social o suficiente, ya no son los socialistas, sino los de Santiago Abascal.

De ahí que Moreno se la jugará todo "al voto útil" con el mensaje de que sin estabilidad política no está garantizado el mantenimiento del rumbo económico de la última legislatura.

La comunidad ha conseguido batir algunas marcas en creación de empleo, atracción de inversión extranjera o exportaciones. Por tanto, su principal reto para estos primeros meses será vender su gestión.

La crisis de los cribados

Sin embargo, los primeros meses de este año pondrán a prueba su solidez tras la crisis sanitaria que sufrió su gobierno hace unos meses por el error en el diagnóstico de los cribados de cáncer de mama que afectaron a más de 2.000 mujeres.

De ahí que con el consejero de Sanidad al frente, Antonio Sanz, quieran apurar al máximo esta etapa preelectoral para que los ciudadanos noten las medidas implementadas para mejorar la sanidad andaluza. Es su principal talón de Aquiles.

También hay otras cuestiones que pueden complicar el horizonte judicial del PP andaluz como es el caso 'Mascarillas' vinculado a la Diputación de Almería y las investigaciones judiciales relacionadas con la contratación pública del Servicio Andaluz de Salud. Desde el PP confían en el archivo de esta segunda cuestión.

Con motivo de estos siete años en el Gobierno, EL ESPAÑOL repasa los siete hitos principales conseguidos por el Gobierno andaluz, de los que Moreno sacará pecho en estos meses de campaña.

El sorpasso de los autónomos a los parados

A cierre de 2025, la comunidad tiene por primera vez en su historia más autónomos que parados. Es decir, hay 592.735 trabajadores por cuenta propia frente a 583.057 que buscan empleo en la región.

Un "hito histórico", en palabras del presidente de la Junta que apura el camino para el examen en las urnas rompiendo una maldición en la región.

¿Cómo se ha llegado a este sorpasso? La respuesta pasa por dos tendencias que, constantes, han acabado por encontrarse. Por un lado, la bajada del desempleo, que ha llevado a la comunidad a tener ahora la cifra de parados más baja en 17 años y medio.

Pero por otro, realmente clave en esta historia, es el acusado incremento de autónomos, un colectivo al que se ha mimado con numerosas políticas desde el Gobierno regional, convencido desde el principio de que eran una palanca esencial para reducir el paro e impulsar el crecimiento económico.

Andalucía tenía a cierre de 2018 una tasa de paro del 21,26%. Eran casi 778.000 parados y a cierre de 2025 son casi 195.000 menos parados.

Siete bajadas de impuestos

Las nuevas rebajas impositivas con las que el Gobierno andaluz cerró en sus Presupuestos de 2026 han seguido la línea iniciada por la Junta en 2019. La misma se ha traducido desde entonces en un total de siete rebajas fiscales que suponen un ahorro anual de 1.000 millones de euros.

Hasta 2018, Andalucía figuraba entre las comunidades con mayor presión fiscal. Desde entonces, y hasta este 2025, la situación se ha revertido, hasta convertirse en la segunda autonomía española del régimen común con los impuestos más bajos, sólo por detrás de Madrid.

En concreto en estos siete años, la Junta ha llevado a cabo una bajada de todos los impuestos cedidos a la autonomía: es el caso del IRPF, sobre el Patrimonio,sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Determinados Medios de Transporte y Tributos sobre el Juego.

Los últimos anunciados han sido los relacionados con la adquisición de vivienda; la rebaja del 30% en gastos veterinarios asociados a la adquisición o adopción de mascotas, en la factura del gimnasio y una deducción de hasta 200 euros por nacimiento, adopción o acogida de niños.

Simplificación burocrática

La simplificación burocrática ha sido otro de los objetivos del Gobierno de Juanma Moreno desde que tomó posesión con el objetivo de restar burocracia a cualquier trámite, tanto para inversiones como para cualquier servicio al ciudadano.

Principales leyes aprobadas

El Parlamento andaluz ha aprobado una serie de leyes importantes como la de la Vivienda, que entrará en vigor el próximo 24 de enero, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en tener la suya propia tras la estatal.

Otras han sido las leyes del Turismo, Patrimonio, Universidad, Montes o la de Gestión Ambiental, entre otras.

Sanidad y Educación

En Educación también se han marcado nuevos hitos. Hace unos meses la Consejería acordó con los sindicatos de la Mesa Sectorial la incorporación de 6.500 nuevos profesores, así como la reducción de la ratio hasta 22 alumnos por clase en el caso del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, que ya ha fijado por norma.

En Sanidad, el Gobierno andaluz asegura que ha incrementado significativamente el presupuesto para sanidad en 2025, destinando más de 15.200 millones de euros, lo que supone una subida de casi el doble en estos siete años.

Sin embargo, tras la crisis de los cribados, Juanma Moreno aseguró que "no se trata tanto de un problema de dinero como de gestión", llegando a admitir su "frustración" y que iban a asentar las bases para poner en marcha un sistema del siglo XXI.

De hecho, ha sido la cartera por la que más consejeros han pasado, desde el actual presidente de Sanidad, Jesús Aguirre, hasta Antonio Sanz.

Desde el Gobierno andaluz son conscientes de que la gestión de este departamento es el que más factura le puede pasar en las próximas elecciones. Sin embargo, tienen esperanzas en que las últimas medidas tomadas mejoren el sistema.

Estabilidad

Con frecuencia, el presidente de la Junta presume de estabilidad tras haber aprobado siete presupuestos cumpliendo los plazos durante estos siete años, incluso cuando gobernaba con Ciudadanos.

La considera un pilar clave para atraer inversiones y desarrollo en Andalucía, permitiendo a su vez el cumplimiento de normativas.

La comunidad ha registrado un crecimiento del 76,8% en la inversión extranjera productiva durante los nueve primeros meses del año, alcanzando los 1.090,8 millones de euros, mientras que en el conjunto del país la inversión procedente del exterior ha caído un 27,5%.

Hacerse con banderas del andalucismo y ecologismo

Por último, Juanma Moreno ha traspasado una línea al apoderarse de algunas banderas que en el pasado fueron más bien patrimonio de la izquierda, como la del andalucismo, la del feminismo y la del ecologismo.

Fijó por ley la celebración del Día de la Bandera el 4 de diciembre, recordando la masiva manifestación por la autonomía en 1977 y se envuelve en la bandera andaluza cada vez que tiene oportunidad queriendo demostrar que la misma no tiene ideologías.