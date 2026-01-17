El 'modelo Montero' entra en campaña: "Moreno desprecia los 4.850 millones que el Gobierno quiere dar a los andaluces"

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en un acto en Bonares (Huelva). EFE

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo hace unas semanas que se volcaría en la campaña andaluza como candidata del PSOE cuando presentara las bases del nuevo modelo de financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado.

Lo segundo no le va a dar tiempo, reconoció hace unos días, teniendo en cuenta que las elecciones andaluzas no pueden sobrepasar el mes de junio.

Lo primero, ya lo hizo en esta semana, y ya ha entrado en campaña. La vicepresidenta del Gobierno se trasladó al pueblo onubense de Bonares para inaugurar las nuevas instalaciones del complejo deportivo municipal y que ha sido "sufragado íntegramente por el Ayuntamiento", según informa el PP.

Desde allí criticó a las comunidades autonómicas del PP por no aceptar el nuevo modelo que supondrá la llegada de 21.000 millones de euros más adicionales.

"Me pregunto si realmente el PP alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública. Mi sospecha es que no".

Centrándose más expresamente en Juanma Moreno. La candidata del PSOE ha lamentado que el presidente andaluz "desprecie" la llegada de 4.850 millones de euros más que trae consigo el nuevo modelo.

Ni tampoco otro fondo que recibiría Andalucía -y no Cataluña- que "suman casi 1.000 millones más". "¿Saben todo lo que podríamos hacer con 5.700 millones? ¿Quién puede decir que no a esa propuesta? Pues lo dice Moreno Bonilla".

Y a su juicio, el motivo no es que se haya negociado con ERC para beneficiar a Cataluña, sino porque es ella quien lo pone encima de la mesa.

Montero cree que Moreno "prefiere utilizar la financiación como arma de confrontación y, por tanto, para quejarse, para victimizarse, para no hacer nada, esconder sus incompetencias y, por otra parte, trasladar que el Gobierno de España es responsable de todo".

Ha puesto como ejemplo Ayesa, que ha salido de la comunidad para trasladarse al País Vasco. Y todo ello con "el beneplácito del Gobierno andaluz, que asegura que no ha hecho absolutamente nada por falta de financiación".

En cualquier caso, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda cree que el PP utiliza el asunto como "un elemento de confrontación" con el Gobierno de España porque, a su juicio, "no tienen liderazgo ni es prioritario para ellos".