Carolina España asegura que Montero obliga a las CCAA a subir los impuestos: "Aquí no va a volver el de Sucesiones"

Las claves nuevo Generado con IA Carolina España critica el nuevo modelo de financiación del Gobierno, al considerar que obliga a las comunidades autónomas a subir impuestos y no beneficia a Andalucía. La consejera de Hacienda asegura que Andalucía no aceptará el modelo y rechaza la vuelta del impuesto de Sucesiones, subvencionado al 99% por la Junta. España denuncia que el modelo mantiene la infrafinanciación de Andalucía, incrementa la brecha con Cataluña y va en contra del principio de igualdad. Destaca la transformación de Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno, resaltando la estabilidad, crecimiento económico y creación de empleo.

Cuanto más va conociendo el Gobierno andaluz sobre el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno, menos les convence.

Además de considerarlo "un encargo" del responsable de ERC, Oriol Junqueras, que "agravia" a Andalucía, la consejera de Hacienda, Carolina España, ha asegurado que con él la ministra obliga a subir los impuestos.

La consejera ha dejado claro que no van a aceptarlo en Andalucía, donde no volverá, por ejemplo, el de Sucesiones que el Gobierno de la Junta subvencionó al 99%.

Desde Málaga, la consejera ha insistido en que el modelo "no beneficia a Andalucía", por tanto cree que Montero "no puede venir a Andalucía a pasearse como un agente del independentismo".

Entre otras cuestiones porque "no se la creen ni los suyos, no la creen ni los propios presidentes de comunidades autónomas socialistas, que también están en contra de este modelo".

España ha reiterado que ese modelo "hace que Andalucía esté por debajo de la media, se mantiene la infrafinanciación y se incrementa la brecha con respecto a Cataluña".

"¿Por qué un ciudadano de Andalucía tiene que recibir 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña?". "Nosotros no somos más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos", ha apostillado.

A juicio de España, "un modelo donde apuesta por la ordinalidad, eso es darle más recursos a las comunidades más ricas, es como si las personas que tienen más renta y pagan más impuestos se les tuviera que dar unos servicios públicos VIP, unos hospitales VIP, unos colegios VIP".

Por tanto, ha sostenido que "es una auténtica locura que va contra el principio de igualdad y contra el principio de progresividad y de solidaridad".

"Andalucía se está transformando"

Por otro lado, España ha recordado que este domingo se cumplen siete años de la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta y, en este sentido, ha señalado que "Andalucía se ha transformado, se está transformando".

"Las políticas de Juanma Moreno le sientan bien a Andalucía", precisando que la región "empieza a ser un referente a nivel nacional en muchísimas cuestiones, como en el crecimiento económico, como en el número de empresas, lideramos la bajada del paro, estamos creando más empleo que nunca".

En definitiva, ha dicho, que la comunidad "va por buen camino": "Es una tierra de estabilidad, una tierra de moderación, una tierra de seguridad, y sobre todo, dejar a un lado lo que es el ruido y lo que es el fango, porque eso no nos produce progreso, no nos produce avance y no es lo que quieren los andaluces", ha concluido.