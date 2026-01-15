Juanma Moreno urge a Montero a retirar el modelo de financiación tras "su fracaso" en el CPFF: "Ni los suyos la apoyan"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita las instalaciones del centro de día de Párkinson Bahía de Cádiz. Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 24 horas después de su presentación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que retire la propuesta ante "su rotundo fracaso".

"Ni los suyos la apoyan", refiriéndose a la postura de las dos comunidades gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, quienes también lo rechazaron. Únicamente fue respaldada por Cataluña.

Ante esta circunstancia, Moreno cree que "lo mínimo que debería hacer es retirar esa propuesta" y abrir una nueva negociación con los representantes legítimos de las comunidades autónomas y no con "un representante de un partido político que está inhabilitado por la justicia", en referencia al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

"Lo sensato y lo razonable sería que devolvieran este proyecto", ha indicado Moreno, sobre el modelo de financiación planteado por Montero.

Desde Cádiz ha añadido que hay que empezar con lo que tanto pide el señor (Pedro) Sánchez, con "una reunión multilateral, hablando con todos y no actuando de manera unilateral, como se ha hecho en el caso de la visita del señor Junqueras al Palacio de la Moncloa".

En el CPFF, según Moreno, "pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar": "Cuando se hace un traje a la medida de un partido independentista y separatista como Esquerra Republicana de Cataluña, nada puede salir bien".

Por todo ello, y al obtener únicamente su visto bueno, cree que su presentación fue un "contundente fracaso" porque se trata de "un traje que se hace a medida del señor Junqueras y de ERC, pero que no nos queda bien a los andaluces ni al resto de España".

Juanma Moreno cree que también es "un engaño y una trampa más, con una clarísima motivación electoral por parte de la señora Montero", en referencia a su faceta como candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas.