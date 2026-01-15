La Fiscalía del Supremo archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras por acoso sexual y malversación

Landaluce, durante un Pleno en el Ayuntamiento de Algeciras. EP Algeciras

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual. La denuncia fue presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política local, Isabel Beneroso. El archivo se produce porque no existen investigaciones activas en las que formalizar la personación interesada, según el auto del fiscal jefe de la Sala de lo Penal. Landaluce, actualmente independiente tras darse de baja del PP, ha presentado una querella criminal por difamación contra la portavoz socialista, alegando que se han difundido informaciones falsas sobre él.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia presentada por el PSOE contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, que señalaba supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso sexual.

Según consta en el auto, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal indica el archivo de las diligencias tras la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso.

La decisión se adopta al amparo de los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al no existir en la actualidad investigaciones activas en las que pudiera formalizarse la personación interesada, informa Europa Press.

Hace unas semanas el primer edil, ahora independiente al darse de baja del PP, presentó una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras a la que acusaba de difundir "de forma reiterada" informaciones "falsas" sobre él.

Landaluce argumenta que la socialista ha difundido hechos sobre su persona "gravemente lesivos para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública".

Esta querella llega después de que la socialista denunciase a su vez a Landaluce ante el Tribunal Supremo, puesto que Landaluce es senador y, por lo tanto, está aforado.

Pero no lo hicieron como presuntas víctimas, ya que presuntamente este acoso estaba dirigido hacia dos concejales del PP, quienes ya negaron los hechos.

En la denuncia contra Landaluce puede leerse: "¿Tú sigues con la idea de cargarnos a Landaluce?" en un mensaje enviado por Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente del PP de Cádiz y exmarido de una concejala del grupo que dirige el alcalde en el Ayuntamiento.

El mismo lo recibe Isabel María Bernoso López, una de las denunciantes. El escrito de los socialistas parece, según el relato que se desprende de él, la historia de una venganza de quienes tenían rencillas pendientes. En cualquier caso, ahora la Fiscalía no aprecia delito y ha decidido archivar la denuncia.