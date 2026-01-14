"Caviar para Cataluña; el resto, menú del día": Carolina España resume la financiación de Montero en términos culinarios

Las claves nuevo Generado con IA Carolina España critica el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por María Jesús Montero, comparándolo con un trato de 'caviar para Cataluña y menú del día para el resto'. España denuncia que el modelo ha sido negociado con el independentismo y a espaldas de las demás comunidades autónomas, cuestionando su beneficio para el interés general de España. La práctica totalidad de las comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PSOE, rechazan el modelo; solo Cataluña lo apoya. Según España, Andalucía sigue infrafinanciada y por debajo de la media con este nuevo modelo, ampliándose la brecha con otras comunidades.

La consejera de Hacienda en Andalucía, Carolina España, ha resumido el nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en términos culinarios.

A su juicio, con este modelo, "Montero quiere dar champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas y de los españoles, el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo".

Sobre todo después de que la también candidata del PSOE a las elecciones andaluzas les haya avisado durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de que si no les convence, se pueden quedar con el modelo actual, que supone menos dinero.

Un aviso que se puede traducir también en términos culinarios con el antiguo refrán: "Estas son lentejas, si quieres las tomas y si no, las dejas".

En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, Montero ha trasladado a los consejeros de Hacienda autonómicos que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria.

Pero España ha insistido en que este modelo "nace muerto" porque se ha negociado a espaldas de los españoles y de las comunidades autónomas, con el líder de un partido independentista que, además, tiene sentencia del Tribunal Supremo y está inhabilitado, en referencia al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Por todo ello, se ha preguntado de manera retórica "quién piensa que un acuerdo entre Pedro Sánchez, (María Jesús) Montero y el independentismo va a ser bueno para el interés general de España".

Para España, al final, lo que se pone de manifiesto es "la soledad" de María Jesús Montero. De hecho, la práctica totalidad de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, rechazan el modelo de financiación regional propuesto por María Jesús Montero. Sólo Cataluña ha mostrado su apoyo al sistema.

A su juicio, este modelo es un "insulto a la inteligencia de los andaluces", así como decir que Andalucía es la comunidad "más beneficiada" porque es la que más recibe.

La consejera ha vuelto a insistir en que, según los cálculos por población ajustada, Andalucía "sigue infrafinanciada y sigue por debajo de la media con este nuevo modelo", mientras que la brecha con otras comunidades autónomas se agranda.