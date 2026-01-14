El Ayuntamiento de Jaén aprueba al fin sus presupuestos (llevaban prorrogados desde 2017)

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Jaén aprueba sus primeros presupuestos tras nueve años con las cuentas prorrogadas desde 2017. El presupuesto consolidado alcanza los 194 millones de euros en ingresos y 193,4 millones en gastos, incluyendo un anexo de inversiones de casi 24 millones. El gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) defiende que las cuentas son realistas, transparentes y garantizan servicios públicos e inversiones. PP y Vox critican el presupuesto por supuestas subidas de impuestos, falta de transparencia y austeridad, y votan en contra en el pleno extraordinario.

Tras nueve años con el presupuesto prorrogado de 2017, el gobierno local en el Ayuntamiento de Jaén (PSOE-Jaén Merece Más) ha aprobado en pleno el presupuesto para 2026. Lo ha hecho en un pleno extraordinario y urgente en el que PP y Vox han votado en contra.

El presupuesto recoge para la entidad matriz un presupuesto de ingresos y de gastos de 174,75 millones de euros, mientras que en el presupuesto consolidado se recogen 194,05 millones de euros en ingresos y 193,46 millones en gastos.

El concejal responsable del Área Económica, Francisco Lechuga (PSOE), ha defendido en su intervención que el presupuesto "garantiza todos los servicios públicos" por parte del Ayuntamiento y "a la vez desarrollar importantes infraestructuras, inversiones que esta ciudad necesita y que no se pueden demorar".

"Estamos hablando de un anexo de inversiones que también figura en el presupuesto de casi 24 millones de euros con financiaciones afectadas procedentes de enajenaciones de terrenos y de fondos fundamentalmente, así como de los planes provinciales de obra y servicios y del convenio que tiene suscrito este ayuntamiento con la Diputación Provincial", ha detallado el concejal de Hacienda.

Para Lechuga, se trata de un presupuesto "para avanzar" y que es "realista, es solvente, es transparente" y "protege los servicios esenciales, impulsa inversiones estratégicas, mejora la estabilidad financiera y pone a Jaén en el camino del crecimiento".

Desde el PP, el portavoz Agustín González, ha indicado que el presupuesto se basa en un incremento de los ingresos que se lleva a cabo con "42 subidas de impuestos y tasas. Esto no es un presupuesto, esto es un trampantojo presupuestario que esconde 42 golpes directos al bolsillo de los jiennenses", ha dicho González.

En este punto ha sido el alcalde, Julio Millán, el que ha subrayado que es "mentira" que el gobierno local vaya a subir los impuestos y que la única subida que se recoge en el presupuesto es la aprobada por el PP en octubre de 2024 cuando gobernaban en el Ayuntamiento y que no aplicaron en 2025 por un error administrativo achacable a los populares.

Por otro lado, el portavoz popular ha hecho hincapié en los 19 millones "bloqueados" por el Ministerio de Hacienda para dar el visto bueno al presupuesto y que evidencia que "Hacienda no se fía de ustedes, porque no se cree sus cuentas y porque estos presupuestos son humo".

"Esto no es un presupuesto, es un suicidio financiero y un atraco fiscal a los jiennenses. Así que no, no vamos a ser cómplices de su disparate fiscal, de su incompetencia política y de su atraco a los jiennenses", ha afirmado el portavoz popular para justificar su voto negativo.

Desde Vox, su portavoz Manuel Ureña, ha señalado que el voto en contra de su grupo se debe a que es un presupuesto en el que "hay falta de austeridad" y con los que "no ha habido participación ni transparencia". "Aparte de decepcionantes, nosotros los calificamos finalmente de fiascos", ha dicho Ureña.

Por último, en Jaén Merece Más, socio de gobierno del PSOE, su portavoz Luis García ha argumentado que los presupuestos no son "perfectos" pero "son unos presupuestos que traen las cuentas al presente, que dan realismo a la situación económica del Ayuntamiento que lleva casi diez años con aparcamientos ficticios que año tras año permitían 85 millones de euros de barra libre de gasto", en alusión a los seis aparcamientos presupuestos en 2017 y cuya construcción nunca se llevó a cabo.

Asimismo, ha defendido que la idea es que "no se deje de hacer presupuestos y podamos tener cuentas actualizadas cada año" porque "Jaén lo merece, porque Jaén necesita esta transparencia y Jaén necesita este trabajo por parte de nuestra administración más cercana", ha concluido Luis García.