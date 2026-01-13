El Gobierno descarta expropiaciones en Matalascañas y refuerza la regeneración del litoral

Imagen del 10 de enero que muestra los trabajos de reparación en el paseo marítimo de Matalascañas. EFE/ David Arjona

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha descartado este martes que el Ejecutivo central vaya a llevar a cabo expropiaciones en la playa de Matalascañas, en el término municipal de Almonte, tras los daños ocasionados por los últimos temporales en el paseo marítimo.

La representante del Gobierno ha subrayado que la prioridad sigue siendo la protección y recuperación del litoral mediante actuaciones técnicas y planificadas.

Rico ha detallado que actualmente se está reforzando la playa con la aportación de alrededor de 700.000 metros cúbicos de arena extraída mediante draga, una intervención clave para frenar la erosión costera.

Este proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los seis millones de euros, se verá reforzado con el aumento de altura de nueve espigones, una medida que permitirá fijar la arena y mejorar la resistencia del litoral frente a futuros temporales.

Asimismo, la subdelegada ha señalado que ya se ha remitido al Ministerio de Política Territorial la petición para declarar la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Esta declaración, que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, abriría la puerta a la concesión de ayudas destinadas a reparar infraestructuras y paliar los daños provocados por los fenómenos meteorológicos adversos.

Más de 21 millones

En este sentido, Rico ha recordado que el Gobierno central ha destinado más de 21 millones de euros al Ayuntamiento de Almonte en distintas actuaciones, a los que se suman 400.000 euros concedidos recientemente para reparar desperfectos en el paseo marítimo, concretamente en el entorno de Caño Guerrero.

La subdelegada ha insistido en que todas las intervenciones se están realizando con criterios técnicos, legales y de total transparencia, centradas exclusivamente en la regeneración y defensa del litoral.

Actuaciones urgentes

De cara a los próximos pasos, Rico ha avanzado que este miércoles se celebrará una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en la que se analizarán las actuaciones más urgentes y se comenzará a definir una estrategia estructural a largo plazo que garantice la estabilidad de la playa y la seguridad de los residentes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte ha levantado acta notarial para dejar constancia oficial de los efectos del último temporal en el paseo marítimo de Matalascañas.

Según el documento, los daños han sido especialmente severos en los tramos donde no se mantenía la cota adecuada de arena, mientras que las zonas con aportes previos han resistido sin desperfectos.

Esta documentación servirá como base para una reclamación de responsabilidad patrimonial, al evidenciar la relación entre la falta de arena y los daños sufridos.

El Consistorio ha estimado de forma preliminar en unos nueve millones de euros la inversión necesaria para reponer los elementos desaparecidos. Además, el próximo día 14 está prevista una reunión en Madrid con el Miteco para analizar la situación actual de la playa y avanzar hacia soluciones definitivas.