Antonio Sanz: "Andalucía no va a caer en la trampa de una financiación para mantener a Sánchez en La Moncloa"

Andalucía insiste en que no apoyará el proyecto de financiación autonómica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el pasado viernes. "Es un insulto" a la comunidad, ha valorado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Para el titular de Presidencia, la propuesta, que aportaría a Andalucía unos 4.800 millones de euros al año más que los que percibe ahora, es una "trampa" en la que no van a caer.

Esto es así, ha señalado, porque el sistema de reparto de fondos entre las autonomías que plantea el PSOE "no puede diseñarse para dar más al independentismo y mantener a Sánchez en el sillón de La Moncloa".

Para el consejero, "el destino de Andalucía lo decidimos los andaluces", y ha recriminado que "no lo puede decidir un independentista catalán".

"Es sencillamente un insulto a la autonomía de Andalucía lo que nos propone la señora Montero", ha valorado Sanz, al tiempo que ha considerado que el modelo de Montero es "un ataque al espíritu del 28 de febrero y del 4 de diciembre".

Igualdad

En este sentido, ha declarado el modelo propuesto por la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno es una "gran traición", porque "fulmina la igualdad entre comunidades autónomas", y "da más a los que más tienen".

Asimismo, el consejero ha apuntado a que "lo llaman ordinalidad para no decir desigualdad", y ha afeado que después de "siete años maltratando a Andalucía", Montero "se saca de la manga un modelo en víspera de elecciones".

Al finalizar su intervención, Sanz ha apostillado que "Andalucía pierde al año más de 1.500 millones por la mala financiación que pactaron entonces Zapatero y los independentistas".