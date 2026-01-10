Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico en Córdoba donde hay también 4 adultos heridos

Las claves nuevo Generado con IA Una niña de 10 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la carretera A-318, a la altura del municipio de Zuheros, Córdoba. El siniestro se produjo tras un choque frontal entre dos vehículos, resultando heridos cuatro adultos de diversa consideración. El accidente ocurrió en el kilómetro 67 de la A-318 y movilizó un helicóptero y varias unidades médicas del Servicio Andaluz de Salud.

Una niña de 10 años ha muerto este sábado en un accidente de coche en Córdoba, según confirman fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La menor iba en un coche junto a otros adultos, añaden las mismas fuentes, que han resultado heridos de diversa consideración, al igual que los ocupantes del otro vehículo.

El accidente se ha producido cuando ambos coches han chocado de manera frontal en la carretera que atraviesa el municipio cordobés de Zuheros.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el accidente se ha producido en la carretera A-318, cuando dos coches han chocado en el kilómetro 67.

Al lugar, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha desplazado un helicóptero y unidades médicas de Baena, Luque, Cabra y Doña Mencía.

Según fuentes de los servicios de emergencias del SAS, una menor de diez años ha fallecido en el siniestro y otros cuatro ocupantes han resultado heridos de diversa consideración.