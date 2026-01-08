El robo de cable en Córdoba provoca retrasos en los trenes AVE y media distancia entre Andalucía y Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El robo de cable en la provincia de Córdoba ha provocado retrasos en los trenes AVE y de media distancia que enlazan Andalucía con Madrid. La incidencia se detectó a las 7 de la mañana entre Córdoba capital y Guadajoz, según informó Adif. También sigue suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Algeciras debido a la acumulación de agua en las vías tras el temporal Francis. Renfe mantiene un servicio alternativo por carretera y permite cambios y anulaciones gratuitos para los viajeros afectados.

El robo de cable en la provincia de Córdoba ha provocado retrasos en los trenes de alta velocidad y de media distancia que comunican Andalucía con Madrid.

Según ha explicado la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el problema se ha detectado a las 7 de la mañana.

El robo, detallan las autoridades responsables de la infraestructura ferroviaria, se ha producido, en concreto, entre las localidades de Córdoba capital y Guadajoz.

Además continúa suspendida un día más la circulación de trenes Media y Larga Distancia este jueves entre Madrid y Algeciras (Cádiz) a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera por acumulación de agua en las vías tras el temporal Francis.

Renfe informa en sus redes sociales de que se mantiene este jueves el servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que amplía también a esta jornada los cambios y anulaciones gratuitos en los trenes afectados.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.