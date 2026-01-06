La primera mujer asesinada en Andalucía abre el 2026 tras un 2025 de repunte de la violencia machista

Cuando el 2026 solo llevaba 4 días, encontraron el cuerpo de Pilar, una mujer de 38 años, en el municipio de Quesada, en Jaén. Una muerte que se atribuye a su pareja.

El cuerpo sin vida de la primera víctima de violencia machista presentaba signos de violencia. Un ataque con un arma blanca con el que, presuntamente, quien era su pareja la mató.

El hombre, han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, estaba tanto en el sistema VioGén -de protección de mujeres- como bajo una orden de alejamiento que incumplió.

Esta muerte supone iniciar un trágico contador, el de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, que ya en 2025 escaló hasta registrar un crecimiento notable frente al año anterior.

Así, en Andalucía el año pasado murieron a manos de sus parejas o emparejas hasta 14 mujeres. Se trata de un repunte de víctimas con respecto a 2024.

Mujeres asesinadas

Porque, según datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en ese año se dieron 10 mujeres asesinadas por violencia machista.

El repunte de víctimas del año pasado no quiere decir que se replique este año, pero el hecho de que la primera mujer muerta a manos de su pareja o empareja llegue tan pronto supone un mal augurio.

En todo caso, en 2022 fueron 11 las mujeres muertas por violencia machista en Andalucía; en 2023 subieron a 16, la cifra más alta de la década; bajaron a 10 en 2024; y remontaron de nuevo a 14 el año pasado.

En España, solo el año pasado hubo 46 asesinatos machistas. Andalucía es, confirman fuentes del Ministerio de Igualdad, la región de España donde más casos se dan, con los 14 señalados.

Le sigue Cataluña, donde el año pasado se dieron 5; la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, con 4; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia, donde se registraron 2.