Elecciones en Andalucía: PP y PSOE contraponen sus propuestas clave para seducir a los votantes con Vox al acecho

Las elecciones en Andalucía se acercan. PP y PSOE contraponen sus propuestas con la sombra de Vox, que puede convertirse en clave tras los comicios.

El PP, que goza de la ventaja del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aplica sus políticas gracias a una mayoría "suficiente", como prefieren llamarla en el Gobierno andaluz.

Con esa clave, subrayan que han bajado seis veces los impuestos. Las últimas bonificaciones fiscales apelaban a los dueños de mascotas, quienes van al gimnasio o los celíacos. A eso se suma la apuesta por la vivienda, la simplificación administrativa o la modernización del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Desde el PSOE confían, por su parte, en que la gestión de los servicios públicos suponga el bache que haga tropezar al Ejecutivo de Juanma Moreno en las urnas. Han respaldado y animado movilizaciones de las Mareas Blancas así como a organizaciones como Amama.

Sin embargo, la labor de oposición se complica porque la líder del PSOE en la comunidad, María Jesús Montero, se resiste a abandonar el Gobierno central y centrarse en su tarea en Andalucía.

Opacada

Tampoco hay medidas concretas que haya propuesto y, cuando ha hecho alguna declaración más comprometida sobre la comunidad -siempre relacionado con los servicios públicos- esas ideas quedan opacadas con escándalos del PSOE en España.

Esta doble vertiente de la candidata-ministra -gana visibilidad, pero no se puede centrar en la campaña porque ha de responder a las cuestiones nacionales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez- deja el campo libre para el PP, a los mandos de la Junta y el BOJA.

En todo caso, el PSOE sí que ha hecho propuestas concretas. Se basan, sobre todo, en dos ámbitos: sanidad y educación. Los socialistas fían su éxito a los servicios públicos.

Los socialistas saben que son justamente los servicios públicos donde tienen espacio para la crítica al Gobierno andaluz y, a la vez, un espacio donde el PSOE se ha movido cómodo muchos años mientras gobernaba la Junta.

En el Ejecutivo andaluz molesta especialmente esta estrategia. Creen que es tramposa porque, argumentan, el Presupuesto andaluz desmiente la acusación socialista del "maltrato" a la sanidad y la educación pública.

Más allá de esta cuestión, hay pocas cuestiones claras aún en las propuestas del PSOE, que guarda sus estrategias por ahora hasta que la campaña empiece.

Mientras, el PP de Juanma Moreno pone cartas sobre la mesa: la Ley de Vivienda, que busca la construcción de hasta 20.000 VPO en 5 años; las normativas de simplificación administrativa; la normativa que confiere de autoridad a los profesores en el aula...

A eso se suma la modernización del SAS, institución con más de 30 años de historia que Moreno quiere llevar al siglo XXI.

El movimiento, respuesta tras los fallos en los cribados de cáncer, es parte de la hiperactivo actividad del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien en unos pocos meses ha mantenido reuniones con casi todo el sector sanitario, profesionales y pacientes.

Cuando el presidente de la Junta convoque elecciones -insiste que en junio, de modo que sería en abril, aproximadamente- se espera que María Jesús Montero deje el Gobierno central y se centre en Andalucía.

Entonces, en solo dos meses, deberá explicar las propuestas que tenga para la comunidad. Con otro obstáculo: como exministra y exvicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, su gestión desde Madrid aún centrará parte del interés de sus intervenciones.