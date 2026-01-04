Hallada muerta una mujer en Quesada (Jaén) por presunta violencia de género: se investigan las causas

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado en el municipio de Quesada (Jaén) en la tarde de este domingo, mientras que se están recabando datos por si pudiera tratar de un asesinato por presunta violencia de género.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado esta tarde el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer cuya edad no ha sido precisada.

⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Jaén.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) January 4, 2026

La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta aunque todavía no pueden confirmar ninguna hipótesis sobre las causas que han causado el fallecimiento.