Confirmado por la Junta de Andalucía: el 13 de enero se reabren las ayuda al alquiler para jóvenes de hasta 35 años

La Junta de Andalucía ha confirmado este lunes que abre de nuevo las ayudas al alquiler para jóvenes. Son hasta 250 euros al mes para quienes tengan entre 18 y 35 años.

El plazo, señalan desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se abre el 13 de enero, martes. Quienes estén interesados deberán darse prisa, porque hay solo 15.000 ayudas y se asignan por orden de petición.

Eso quiere decir, señalan desde el departamento que dirige Rocío Díaz, que a las 16.00 horas del día 13 se abre el plazo y, cuando se alcancen estas 15.000 peticiones, se cierra.

Por ahora, añaden, hay 8.500 jóvenes que ya gozan de la ayuda desde 2025, por lo que quienes ahora la pidan se sumarán a estos.

El proceso de solicitud, explican desde la Consejería de Fomento, se diseñó para que, cuando hubiese presupuesto, se pudiesen sumar nuevos solicitantes. Gracias a esa innovación y a los fondos que aporta ahora el Gobierno central, se agiliza la convocatoria.

Solo podrán pedir la ayuda -de 250 euros al mes- quienes tengan entre 18 y 35 años. Además, deben tener unos ingresos inferiores a 3 veces el Iprem si es una persona sola y de cuatro si es una familia.

La vivienda o habitación alquilada debe ser "la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionarle y debe ser acreditado mediante empadronamiento municipal".

Si es una unidad familiar, se requerirá el certificado de empadronamiento colectivo de los miembros de la familia.

Los solicitantes aportarán en la documentación un contrato de alquiler de la vivienda o cesión de uso o un compromiso de contrato suscrito por arrendador y arrendatario que recoja las condiciones esenciales del contrato. En caso de arrendamiento parcial, si no constata en el contrato la cuota de participación, se aportará declaración responsable.

Las rentas de los contratos tendrán un límite máximo de entre 900 y 600 euros en función del municipio y el tipo de contrato. Asimismo, la renta máxima por habitación para la concesión de estas subvenciones oscila entre los 380 y 300 euros. El límite de renta no tendrá en cuenta otros gastos que puedan estar incluidos en el contrato, como trastero, garaje o gastos de comunidad.

La participación se establece por orden de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada. Las solicitudes se realizarán exclusivamente de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (Veaja). Para acceder es necesario disponer de certificado digital y tener instalado el programa de AutoFirma del Estado.