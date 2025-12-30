Dos muertos tras el choque de dos dos turismos en el municipio de Tabernas (Almería)

Imagen de la carretera donde ha ocurrido el accidente mortal.

Dos personas han muerto este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad almeriense de Tabernas, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, el suceso ha tenido lugar en la N-340A, a la altura del kilómetro 473.

El 1-1-2 ha atendido a las 11.30 horas la primera de varias llamadas que alertaban de una colisión frontal entre dos turismos con personas heridas y atrapadas en ambos vehículos.

De inmediato, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero y dos equipos médicos con ambulancia al lugar, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente y a Mantenimiento de Carreteras.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y del instituto armado han fallecido dos personas en el siniestro vial.