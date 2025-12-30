Muere un hombre de 28 años después de que su vehículo chocase con otro en El Puerto de Santa María (Cádiz)

Imagen de archivo de la Policía Local de El Puerto de Santa María. EP. Sevilla

Un hombre de 28 años ha muerto esta madrugada en un accidente de tráfico después de que el vehículo en el que viajaba chocase con otro en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María.

Además, otras dos personas resultaron heridas, según ha informado el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso tuvo lugar en la avenida Fuenterrabía en torno a las 23:40 horas del pasado lunes. En ese momento, el citado servicio recibió varias llamadas alertando de que había habido una colisión frontal entre dos turismos con varias personas afectadas.

Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar de los hechos efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local. Fuentes policiales y sanitarias han confirmado que el siniestro se ha saldado con tres implicados.

El varón de 28 años falleció y las otras dos personas han resultado heridas, siendo evacuadas al hospital Santa María del Puerto.