La Junta de Andalucía recorta en alquileres de sedes que albergan a 2.500 trabajadores: ahorrará 45 M€ en diez años

El Consejo de Gobierno ha autorizado la sustitución de los contratos de arrendamiento vigentes de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa) por otro que maximizará la eficacia y eficiencia y permitirá un importante ahorro en las arcas públicas de hasta 45 millones de euros en diez años.

Estos alquileres en la próxima década supondrán un montante total de cien millones de euros a la citada empresa pública, es decir a sí misma, por ocho edificios administrativos en los que trabajan unos 2.500 funcionarios públicos.

La clave de esta operación arranca en el año 2010 cuando gobernaba José Antonio Griñán. Fue entonces cuando la Junta vendió esos edificios a esa empresa pública y le pagaba alquileres a precio de mercado obteniendo así liquidez inmediata sin incrementar el endeudamiento.

En total, los edificios se vendieron por 93 millones de euros y se volvieron a alquilar a la propia Junta. Ahora, esos alquileres se rebajan en 45 millones de euros para los próximos diez años.

Con este acuerdo culmina, en el marco de la Auditoría del Sector Público Andaluz, la reconfiguración de Epgasa y se pone fin de forma definitiva a la operación de Sale & Leaseback que la entidad contrajo hace 15 años.

Los edificios afectados por la operación se encuentran en Sevilla, Málaga y Huelva. En concreto, en Sevilla se trata de los edificios de Plaza Nueva números 4 y 5; calle Seda nave 5, calle Castelar número 22, y avenida de La Palmera número 41.

En Málaga, de los inmuebles de la avenida de la Aurora número 47 y de la calle compositor Lehmberg número 22; y, en Huelva, del número 4 de la calle Mora Claros y del número 4 de la

calle Los Mozárabes.

Plan de Reestructuración de Edificios

La operación es un paso más en el Plan de Reestructuración de Edificios Públicos que lleva a cabo la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para poner en valor todos los inmuebles y bienes de la Junta de Andalucía infrautilizados o en desuso, al tiempo que se busca el máximo ahorro en alquileres de sedes públicas.

Además, este no es el único ejemplo de esta clase de operaciones dirigidas a obtener liquidez inmediata realizadas por los gobiernos anteriores.

En 2014, la Junta de Andalucía vendió 70 inmuebles a un fondo inversor por los que recibió 300 millones de euros, pero en el que se obligaba a abonar 700 millones de euros hasta 2035.

En 2023, dentro de la estrategia de ahorro y puesta en valor del patrimonio público andaluz, la

Junta de Andalucía recompró los 70 inmuebles, lo que supuso un ahorro de unos 100 millones de euros en alquileres futuros y un ahorro anual estimado de 22 millones, poniendo fin al contrato de arrendamiento y recuperando la propiedad de los edificios.