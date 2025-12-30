Cesan a un directivo de la agencia Trade del Gobierno andaluz por su vinculación con el expresidente de la SEPI

La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Europa Press

El Gobierno andaluz ha cesado a Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, el director de Internacionalización de la Economía de la Agencia Andalucía Trade.

¿El motivo? Su vinculación empresarial con el negocio de hostelería La Bola el que figura como único administrador desde 2023, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, según la documentación a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

Su cese se produjo el pasado 16 de diciembre, una vez que él mismo puso en conocimiento del Gobierno andaluz su vinculación con esta sociedad.

Vicente Fernández fue un estrecho colaborador de la ministra María Jesús Montero y fue detenido a mediados de diciembre dentro de las investigaciones por su posible implicación en el caso de corrupción.

Fraude. Malversación. Tráfico de influencias. Falsedad documental. Prevaricación. Son cinco los presuntos delitos que pesan sobre la espalda de este malagueño ilustrado que fue número 1 de su promoción, llegó a Interventor General de la Junta de Andalucía en las postrimerías del Gobierno de Susana Díaz y a presidente de la SEPI.

El cese de Ferraro, funcionario de carrera e ingeniero de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, se produce por los posibles perjuicios reputacionales para la agencia pública y se ratificará en el consejo rector de la misma que se celebrará este mismo martes.

El negocio se trata de un bar de desayunos, que fue registrado hace unas semanas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la sospecha de que pudiese estar usándolo para limpiar dinero negro.

Ubicado en la isla de la Cartuja situado junto a la simbólica Esfera Climática de la Expo, se sirven desayunos y comidas de menús, así como copas los días que hay partido y los aficionados del Betis se acercan a hacer la 'previa', antes de ir al estadio, que no queda lejos.

Según las cuentas que ha presentado la sociedad en el año 2023, va viento en popa, pues mejoraron su negocio un 29 por ciento. Especialmente notable es el crecimiento en ese año del flujo de caja. Esto es, el dinero en efectivo que se mueve en el bar.

El efectivo que manejaba esta sociedad en el último año creció un 700%. De los 9.000 euros en negativo que arrojaron en 2022, pasaron a lograr más de 56.000 euros en 2023.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado que "de momento" no hay sustituto, pero "lo habrá".

El interventor de la Junta

A preguntas de los periodistas por el actual interventor de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa Teva, quien fue directivo de la confianza de Vicente Fernández en la SEPI, la consejera ha asegurado que "no hay ningún problema".

"No tenemos constancia de una relación mercantil del interventor con Vicente Fernández", ha dicho de manera tajante la también consejera de Hacienda.

En concreto, Figueroa Teva fue director de Participadas III en la SEPI. Su salida de la sociedad estatal se produjo con el nombramiento de su nueva responsable, Belén Gualda, tras la marcha a su vez de Fernández Guerrero de la Sociedad Estatal por su imputación en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), de la que ha acabado recientemente declarado inocente.