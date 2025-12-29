Juanma Moreno quiere acabar el año sin sobresaltos: sin adelanto electoral y con el objetivo de agotar la legislatura

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, en su intervención en Junta Directiva del PP-A. EFE/Álvaro Cabrera

La posibilidad de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, adelante las elecciones autonómicas previstas para el verano del año que viene queda definitivamente difuminada.

Es el propio Moreno quien ha confirmado este lunes en Málaga su determinación de agotar la legislatura. "Nosotros cumplimos. Dijimos que la legislatura es para agotarla. No se trata de pensar en qué me interesa más, como algunos hacen, sino en lo que le interesa a los andaluces", ha explicado durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP andaluz.

Para el mandatario andaluz, lo que interesa al conjunto de la región es que se cumplan los cuatro años de mandato "cuando hay una mayoría suficiente".

"Eso es lo que vamos a hacer; cuatro años de trabajo, de esfuerzo, sin pensar en el interés de ningún partido, ni el nuestro, ni en intereses particulares", ha apostillado.

Durante su intervención, en el que ha puesto en valor los logros cosechados en los años que lleva al frente del Gobierno andaluz, ha insistido en que el PP es la formación "que más se parece a Andalucía".

Y ha defendido una gestión marcada por la corrección, por la educación y por garantizar la convivencia en Andalucía. Virtudes que, ha asegurado, hay que "consolidar y proteger". Y ello pese a que ello haya supuesto desgaste para su Ejecutivo.

"Hemos preferido que haya educación, corrección y buen rollo entre los andaluces, aunque este Gobierno haya tenido que callar algunas veces y soportar críticas injustas", ha manifestado.

Moreno ha aprovechado también para referirse al PSOE. Aunque no de manera directa, ha asegurado que la alternativa política existente en Andalucía "representa el pasado más oscuro, al que más miedo le pueden tener los andaluces".

Frente a esa opción política, "un gobierno estable y seguro". "El que puede generar confianza solamente es este gobierno", ha añadido.