Confirmado por la Junta de Andalucía: implantados en las ocho provincias los cuidados paliativos pediátricos 24 horas

El Gobierno andaluz ha culminado la implantación en las ocho provincias de los cuidados paliativos pediátricos las 24 horas del día los siete días de la semana.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha remarcado este viernes el cumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de "una demanda histórica de las familias".

El servicio se ha ido implantando progresivamente en todas las provincias. La última fue Huelva, donde está en activo desde el pasado 16 de diciembre, ha informado Antonio Sanz en un desayuno informativo del Partido Popular de Cádiz.

El consejero ha explicado que se trata de "una atención personalizada a las familias" para una materia de "extraordinaria sensibilidad". Para ello se requiere "una atención personalizada y muy profesional", contexto donde ha subrayado que "la labor de los profesionales".

"Lo importante es que estamos ante el cumplimiento de un compromiso", ha remachado Sanz, quien en este sentido ha reivindicado que "como nadie cumple, Juanma sí", en alusión al presidente de la Junta de Andalucía.

Sanz ha recordado al momento "tan complejo, tan delicado" del encuentro con las madres en el Parlamento hace unos meses, donde estuvieron "reclamando esta atención" y que esa demanda "se haya cumplido en tiempo récord".

"El presidente llegó a decir que si no cumplía ese compromiso, cesaría al consejero o consejera que estuviera de sanidad, evidentemente, lo que no sabía yo que me iba a tocar a mí", ha sostenido en este sentido.

"Una vez más es una mejora importante en el funcionamiento de la sanidad pública andaluza", ha destacado el consejero de Sanidad, quien ha situado este hito como "avance" y "apuesta clara por la sanidad pública andaluza".

Antonio Sanz ha reflexionado sobre su gestión como consejero de Sanidad, de la que ha indicado que "no he cumplido ni tres meses".

En este período ha afrontado un debate general en el Parlamento, la aprobación del decreto de las plazas de difícil cobertura, así como el Pacto de Bolsa, del que ha remarcado "el acuerdo histórico" para la entrada automática de los MIR (Médicos Internos Residentes).

Ha sumado a este balance particular como consejero de Sanidad la Oferta de Empleo Público de 2025 con 10.289 plazas, de las cuales 4.300 son para Atención Primaria, y que aprobó en su reunión del martes el Consejo de Gobierno.

"Hace dos meses todos los sindicatos estaban en la calle y hoy todos los sindicatos firman acuerdos con el Gobierno de la Junta de Andalucía para fortalecer la sanidad pública en Andalucía", ha apostillado su reflexión en este sentido Antonio Sanz.