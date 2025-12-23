El PP-A apela a su gestión para evitar el escenario extremeño y no depender de Vox: "Hemos solucionado problemas"

Las claves nuevo Generado con IA El PP andaluz defiende que su gestión con mayoría absoluta en la Junta es la mejor garantía para evitar pactos obligados con Vox, como ocurre en Extremadura. Antonio Repullo, secretario general del PP-A, destaca que el partido se ha centrado en solucionar problemas, lo que les ha permitido lograr un apoyo histórico en Andalucía. El PP andaluz mantiene su disposición al diálogo y acuerdos con todos los partidos, aunque cuenta con una mayoría suficiente para gobernar con estabilidad. De cara a las próximas elecciones, el PP-A ve grandes diferencias con Extremadura y confía en revalidar la mayoría absoluta por la inercia positiva de su gestión.

El PP andaluz cree que la gestión que ha hecho estos cuatro años con mayoría absoluta en la Junta es la mejor vacuna contra una situación como la de Extremadura, donde su compañera de filas, María Guardiola, no podrá gobernar en solitario y deberá pactar con Vox.

Los 'populares' creen que la situación en Andalucía no es la de Extremadura. Entienden que el partido que dirige Juanma Moreno puede revalidar la mayoría absoluta, gracias a que han estado centrados en la gestión.

"El PP se ha dedicado a solucionar problemas y eso ha sido lo que le ha posicionado en ese resultado histórico en una comunidad autónoma donde históricamente no hemos tenido nunca ese apoyo", ha explicado el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo.

Desde el PP entienden que, si se hace balance de sus cuatro años, pueden contar con el apoyo de los andaluces.

Sobre Extremadura, entiende Repullo que aunque Vox haya crecido exponencialmente en dicha comunidad, la situación tras las elecciones del pasado domingo beneficia al PP, que depende "menos" de los de Santiago Abascal para gobernar.

Diálogo

En todo caso, y mirando a Andalucía, que celebra elecciones antes de junio del próximo año, el PP andaluz no pone líneas rojas. De hecho, Repullo ha señalado que están abiertos a hablar con todos los partidos.

El Gobierno de Juanma Moreno cuenta con "mayoría suficiente" y está dispuesto a llegar a "acuerdos con todos los partidos políticos", aunque no sean "determinantes para la gobernabilidad o para sacar adelante unos presupuestos", ha indicado el secretario general del PP andaluz.

Así, el líder popular ha señalado que su partido no se cierra a "seguir avanzando en la relación con todos los partidos, pese a tener esa mayoría holgada que nos permite tener un gobierno con estabilidad y que pueda lanzar a Andalucía hacia adelante con todos los proyectos que se ponen en marcha en todas las consejerías".

En cuanto a las expectativas de cara a las elecciones autonómicas que tocan en junio de 2026, Repullo cree que hay "grandes diferencias" entre lo que ha pasado en Extremadura y lo que puede pasar en Andalucía, donde el PP-A ya cuenta con la mayoría absoluta.

En su opinión, la "inercia que tiene Andalucía es muy positiva", donde los ciudadanos lo que quieren es "mantener un gobierno estable, serio, y que se preocupe por los intereses" de esta comunidad y la "única opción es el Partido Popular".