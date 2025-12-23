Muere una mujer de 36 años en un accidente de tráfico en Granada

Ambulancia de EPES y camión de Bomberos de Granada durante un servicio.

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 36 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Pinos Genil, Granada. El siniestro ocurrió sobre las 13:00 horas en la carretera GR-3201, que conecta Pinos Genil con Granada. La víctima quedó atrapada en el vehículo y fue necesario que los bomberos la rescataran. No se registraron más heridos en el accidente, según informaron las autoridades.

Una mujer de 36 años ha muerto este martes en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la localidad granadina de Pinos Genil, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar en la carretera GR-3201, vía de Pinos Genil a Granada, sobre las 13:00 horas.

Ha sido en ese momento cuando testigos del suceso han llamado al 1-1-2 para alertar de la salida de vía de un vehículo en cuyo interior había una mujer atrapada herida grave e inconsciente.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha desplazado al lugar una UVI móvil, a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a mantenimiento de la vía.

Ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a la mujer que había quedado atrapada dentro del vehículo y que finalmente ha resultado fallecida. No ha habido más heridos en el accidente.