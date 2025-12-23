Un cadáver en las vías interrumpe el tren entre Huelva y Sevilla al menos tres horas

Un pasajero, ante las pantallas de información de lo trenes. EP Huelva

Las claves nuevo Generado con IA La circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla estuvo interrumpida al menos tres horas por el hallazgo de un cadáver en las vías cerca de la estación Huelva Término. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte, que podría deberse a un arrollamiento por un tren, según las primeras informaciones. El tren Alvia con destino Madrid tuvo que detenerse en La Palma del Condado y reanudó su marcha con 152 minutos de retraso tras autorización judicial. Renfe ofreció servicio de cafetería gratuito a los viajeros afectados, quienes finalmente no necesitaron transbordo y continuaron el viaje en el mismo tren.

El tráfico de trenes entre Huelva y Sevilla se ha visto interrumpido entre las 8 y las 11 de la mañana de este martes al encontrarse el cadáver de una persona sobre las vías a la salida de la estación onubense.

La incidencia, que investiga la Policía Nacional, ha supuesto problemas de conexión entre ambas ciudades andaluzas y de la capital de la comunidad con Madrid.

El cuerpo sin vida se encontraba a la salida de la estación de Huelva Término, señalan fuentes de Adif, en una zona que es un punto no autorizado de paso.

Desde la operadora pública ferroviaria señalan que las primeras pistas apuntan a que la muerto podría deberse a un arrollamiento por parte de un tren, aunque se está investigando.

En todo caso, el incidente ha supuesto que el tren Alvia destino Madrid -que salía de Huelva a las 08,00 horas- se tuviese que detener a la altura de La Palma del Condado, en la provincia de Huelva.

Alvia

Finalmente, la juez ha permitido la circulación del Alvia sin restricciones, por lo que ha reanudado su marcha con 152 minutos de retraso desde La Palma del Condado y se anula el transbordo previsto inicialmente para los viajeros.

Así, Renfe ha informado de que la llegada a Madrid está prevista a las 14,30 horas, toda vez que ha apuntado que se proporciona servicio gratuito de cafetería para atender necesidades de los clientes afectados.

Desde el servicio de Emergencias 112 han indicado a Europa Press que se ha producido una alerta a las 08,15 horas por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias avisando de la presencia del cadáver de una persona en las vías del tren en la salida de la estación Huelva Término, a la altura del barrio de El Matadero.

Así las cosas, desde Emergencias se ha dado aviso a los servicios sanitarios y la Policía, que se ha hecho cargo de la investigación aunque aún no han trascendido las circunstancias de la muerte de esta persona.

De este modo, la Policía Nacional se encuentra investigando lo ocurrido y, aunque desde Renfe explicaron que el tren Alvia finalizaría el recorrido en la estación de La Palma del Condado, donde los viajeros iban a ser transbordados para terminar el trayecto por carretera hasta la estación de Santa Justa de Sevilla, finalmente el tren ha reanudado su marcha hacia Madrid tras recibir la pertinente autorización judicial.