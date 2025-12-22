El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 25M€ en toda Andalucía, pero mima especialmente a Santa Fe

Las claves nuevo Generado con IA El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, el número 90693, ha repartido 25 millones de euros en Andalucía, siendo Santa Fe (Granada) la localidad más agraciada. La administración número 1 de Santa Fe vendió 50 series del número premiado, incluyendo ventas en ventanilla, un supermercado local y en la localidad de Alomartes. El premio también ha llegado a municipios como Algeciras, Jerez, Chiclana, Zahara de los Atunes, Huelva, Montilla, Linares, Torre del Mar, Benalmádena, Málaga y localidades almerienses. Los hermanos Irene y José Luis Hidalgo, responsables de la administración de Santa Fe, han repartido premios consecutivos en los últimos dos años, beneficiando a vecinos y personas necesitadas.

El tercer premio de la Lotería de Navidad de este 2025 ha sonreído a Andalucía. El 90693 ha dejado en la comunidad 25 millones de euros, pero ha sido especialmente generoso con Santa Fe, en Granada.

En esa localidad es donde más décimos se han vendido del tercer premio de la Lotería de Navidad, cuyo Gordo ha caído entre León y Madrid.

En concreto, el premio ha llevado la fortuna a los municipios granadinos de Santa Fe y la capital; Algeciras, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera y Zahara de los Atunes (Cádiz).

En Huelva capital y La Antilla también han tocado varios décimos, como en las localidades cordobesas de Montilla y la capital; Linares (Jaén); en los enclaves malagueños de Torre del Mar, Benalmádena y la capital, así como a Vista de los Ángeles y Las Norias (Almería).

La administración número 1 de Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, ha repartido 25 millones de euros al vender en ventanilla, así como a través de un supermercado del municipio, y en la localidad de Alomartes, en término de Íllora, en el Poniente de la provincia, un total de 50 series del 90.693, que ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie.

En declaraciones a Europa Press, Irene Hidalgo Gálvez, desde la administración ubicada en la calle Isabel la Católica de Santa Fe han expresado la emoción con la que han recibido la noticia de Lotería Nacional, mientras avisaban a vecinos del municipio que llevan años comprando sus boletos en este negocio y empezaban a llegar los primeros curiosos.

Con su hermano José Luis Hidalgo Gálvez regenta esta administración que, en sus cinco años de vida, reparte por segundo consecutivo la suerte entre sus convecinos en la Lotería de Navidad, en tanto en el sorteo de 2024 vendieron parte de los premios segundo y tercero por un total de 1.125.000 euros.

José Luis Hidalgo Gálvez confesaba a Europa Press que estaban "contentos" y "nerviosos" y que, desde Alomartes, les avisaban que los últimos décimos habían sido vendidos a última hora de este pasado domingo en una panadería del pueblo, de unos 2.200 habitantes, y que también habían sido distribuidos a unos "señores muy necesitados".

"Repartir tanto dinero" y entre convecinos de Santa Fe, y en localidades cercanas como la de Alomartes, es el mejor premio para un lotero, reconocía Hidalgo Gálvez, quien ha apuntado que él y su hermana no llevaban ninguno de los décimos premiados.