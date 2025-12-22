Rosa, lotera de Granada que ha vendido un quinto premio: "Es un número que se juega desde hace años"

Las claves nuevo Generado con IA La Administración número 30 de Granada, situada en el Carrefour de Armilla, ha repartido 600.000 euros con la venta de 10 series del número 23.112. El número premiado, 23.112, es un número abonado que los clientes juegan habitualmente, y también lo juega una empresa de Galicia desde hace años. Rosa, la dueña de la administración, está contenta por haber repartido el premio, aunque lamenta entre risas no haber adquirido ningún décimo para ella misma. El número premiado fue cantado a las 10:34 horas en la cuarta tabla y también se ha vendido en Andorra, Zaragoza y Cáceres, entre otros lugares.

La Administración número 30 de Granada, situada en el Carrefour de Armilla, está de enhorabuena. Este 22 de diciembre, han repartido 600.000 euros con la venta de 10 series del 23.112, un número al que están "abonados" sus clientes habituales y una empresa de Galicia.

Rosa, la dueña de esta administración, se confiesa "contenta" e "ilusionada" por haber repartido este premio. Regenta esta administración desde hace cuatro años, y ha señalado que aquí en Granada "se ha quedado bastante" y se trata de un número "muy repartido".

"Es un número abonado que los clientes juegan los sábados y también en Navidad, aparte de ellos tenemos clientes que también lo llevan y hay una empresa que lo juega desde hace varios años que se lo mandamos, tanto para este sorteo como para el del Niño", relata Rosa en declaraciones a Canal Sur Radio.

Ella no se ha quedado nada de este primer quinto premio, agraciado con 6.000 euros al décimo, según lamenta entre risas, si bien se muestra satisfecha de haber llevado la suerte a sus clientes.

De hecho, esta lotera afirma que no han devuelto nada de lo que llevaba su administración del 23.112. Incluso, el pasado sábado acudió un cliente a por un boleto de este número y ya no quedaba. "Se estará tirando de los pelos", ha ironizado entre lágrimas de felicidad.

El número ha sido cantado a las 10,34 horas en la cuarta tabla y también se han vendido en Andorra, Zaragoza y Cáceres, entre otros municipios.