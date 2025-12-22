El 77715, un quinto premio que riega de dinero toda Andalucía, pero da la espalda a Granada y Córdoba

El 77715, un quinto premio que riega de dinero toda Andalucía salvo en Granada y Córdoba EE Sevilla

La suerte, que ha esquivado a Andalucía con el Gordo de la Lotería de Navidad, sí que ha sonreído a la comunidad con un quinto premio cargado de números 7. Es el 77.715, quinto premio que ha salido pasadas las 11 de la mañana.

Con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo, el número ha tocado por toda Andalucía salvo Granada y Córdoba, donde no ha tocado nada de este caso.

Así, según Loterías y Apuestas del Estado, el número ha repartido felicidad en diversos puntos del país, siendo Andalucía una de las más agraciadas con billetes vendidos en los municipios de toda Andalucía.

Así, ha tocado en Albox, en la administración de la calle San Leonardo, y en Las Cabañuleas, también en Almería, en el número 2 de la plaza García Lorca; en Cádiz, en el despacho número 3 de la calle José del Toro; y en Huelva, en la administración número 16 de Cristóbal Colón.

En Jaén, se ha vendido en Jamilena, en el despacho de la plaza de la Constitución, en Linares, en la carretera de Baños, y en Úbeda en la administración número 2 de Obispo Cobos.

Antonio Machado

En Málaga, la suerte ha sonreído a la administración situada en la avenida Antonio Machado, de Arroyo de la Miel; en la capital por partida doble, en la administración 51 de la calle Catapilco y en la 40 de la avenida de la Luz. Además, en Torremolinos se ha vendido un décimo en el despacho 72 de la plaza del Lido y en Torrequebrada, en la avenida Europa.

Por último, Morón, que también se ha visto agraciada con un quinto premio, ahora vuelve a repartir miles de euros gracias a este 77.715 vendido en la adminitración número 4 de la avenida de la Asunción y en la 5 de la calle Giralda, dejando, por tanto, 12.000 euros en el municipio.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.