Los precios imposibles de las casas impiden comprar un piso en partes de Andalucía aunque te toque el Gordo de Navidad

Celebración de un premio de la Lotería de Navidad en Granada. EP Granada

Este lunes 22 de diciembre es el más que esperado sorteo de la Lotería Nacional. El Gordo de Navidad. Hasta 400.000 euros por décimo que, tras impuestos se queda en 328.000 euros.

Parece mucho dinero, pero según los precios medios del mercado inmobiliario, hay zonas de Andalucía donde un ganador del Gordo de la Lotería de Navidad no podría comprar siquiera un piso.

Es el caso de Málaga. En la Costa del Sol, donde el mercado inmobiliario está aún más caliente que en el resto de la comunidad, donde ya está al rojo vivo, el precio medio de un piso de 90 metros cuadrados, según un estudio de Pisos.com, es de 384.000 euros.

Eso quiere decir que los 328.000 euros de premio no llegan para un piso. Un malagueño agraciado con un décimo del Gordo de la Lotería de Navidad debería poner, además del premio, 56.000 euros.

Y eso para comprar un piso medio. De 90 metros cuadrados. Sin lujos ni excentricidades. El premio, con las casas a precios por encima de la burbuja de 2008, no da para más.

Más ahorro

En otras capitales andaluzas, sin embargo, hay mucho más margen. Donde mejor lo tienen, si es que el Gordo de la Lotería de Navidad cae allí, es en Jaén.

Un piso de 90 metros cuadrados en dicha capital tiene un precio medio de 125.000 euros. Eso quiere decir que, con el premio de este 22 de diciembre, aún sobrarían, tras comprarlo, algo más de 200.000 euros.

La siguiente ciudad donde más cunde el premio de la Lotería de Navidad es Huelva. Allí un agraciado con el Gordo puede comprar un piso y, además, ahorrar -o gastar en otras cuestiones- casi 178.000 euros.

Esto es así porque el precio medio de un piso de 90 metros en Huelva es de 150.000 euros. En Córdoba es de 158.000 euros, de modo que si a alguien le toca allí el Gordo podría comprarlo y, además, tener 169.000 euros en el banco.

En Almería habría que gastar 169.000 euros, lo que supone que se puede guardar hasta 168.000 euros del premio.

De ahí hay un salto. Porque la siguiente capital en la lista, según datos del estudio de Pisos.com, es Granada. Allí un piso de 90 metros cuesta 251.000 euros y, por lo tanto, con el Gordo de la Lotería de Navidad solo podría ahorrarse 76.000 euros.

Le sigue Sevilla. En la capital andaluza el precio medio es de 256.000 euros, casi lo mismo que en Granada, de modo que solo quedan 71.000 euros del premio de la Lotería.

Y cierra la lista -antes de Málaga, donde no es posible comprar- la ciudad de Cádiz. Allí el precio de un piso de 90 metros es de 308.000 euros, de modo que solo sobrarían unos 20.000 si el Gordo cae allí.