María José, dueña de la administración de Cazorla que ha repartido 24 millones en la Lotería de Navidad: "Ya era hora"

Las claves nuevo Generado con IA El número 78.477 ha sido agraciado con el primer cuarto premio de la Lotería de Navidad, dejando 24 millones de euros en Cazorla (Jaén). La administración número 1 de Cazorla, regentada por María José, ha repartido íntegramente el premio, vendiendo la mayoría de los décimos en ventanilla. Parte del premio ha beneficiado tanto a vecinos del municipio como a turistas y personas de otras localidades. El número premiado también se ha vendido en otras ciudades como Getafe, Madrid, Valencia, Badalona y Burgos, entre otras.

La suerte ha hecho parada este 22 de diciembre en Cazorla (Jaén). El número 78.477 ha sido agraciado con el primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, y ha dejado 24 millones de euros en el municipio jiennense, el único enclave andaluz donde se ha vendido este número.

El premio se ha despachado íntegramente en la administración número 1, situada en la calle Doctor Muñoz, número 1, regentada por María José, tercera generación al frente de un negocio con larga tradición en el municipio. El número fue cantado a las 9.52 horas, en la segunda tabla del sorteo, desatando la alegría entre los vecinos.

"Es un día muy feliz, que nos hemos despertado con nevada. Año de nieves, año de bienes", ha expresado la lotera, muy emocionada en sus declaraciones a Canal Sur. Según ha explicado, la venta se realizó casi en su totalidad por ventanilla, "menos un poco que se llevó mi madre a Almuñécar y otro poquito a la sierra".

Parte del premio, ha añadido, ha ido a parar a turistas, aunque también ha dejado fortuna en el propio municipio. "En el pueblo se ha quedado, pero también fuera".

El número ha estado muy repartido por el resto del país. Además de Cazorla, se han vendido décimos en Getafe, San Lorenzo de El Escorial y Madrid capital, así como en los municipios valencianos de Alaquàs, Mislata y Valencia, además de Badalona (Barcelona), Burgos, Olot (Girona), Segovia, Toledo y Leioa (Vizcaya).

Preguntada por Modesto Barragán si ella misma llevaba algún décimo premiado, María José ha respondido con humor y discreción: "¡No se dice!". Para la administradora, lo verdaderamente importante es haber repartido la suerte: "No he mirado si llevo ese número. Lo importante es que lo haya repartido. Ya era hora de dar un premio de los grandes".

No es la primera vez que esta administración reparte fortuna. En 2020 vendieron un segundo premio de la Lotería del Jueves, según ha recordado. "De este calibre lo hemos dado un par de años. Somos la tercera generación de esta administración", ha subrayado.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que asciende a 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye 14 millones de euros, con 30.301.920 premios en total.

En cuanto al gasto, cada andaluz ha invertido este año una media de 64,05 euros, 12,03 euros menos que la media nacional, situada en 76,08 euros por persona.

Andalucía mantiene además un lugar destacado en la historia del sorteo. Sevilla es la tercera ciudad con más ‘Gordos’ acumulados (19), seguida de Cádiz (13), Málaga (12) y Granada (11).