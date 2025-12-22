Juanma Moreno: "Vox empezará a bajar cuando entre en los gobiernos y demuestren que sus políticas no son viables"

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno considera que Vox empezará a perder apoyo cuando entre en gobiernos y demuestre que sus políticas no son viables. El presidente andaluz afirma que el crecimiento de Vox se debe en parte al retroalimentarse del PSOE y captar votos de socialistas desencantados. Moreno advierte que, mientras estas tendencias continúen, Vox seguirá creciendo y dificultando la obtención de mayorías absolutas en regiones como Andalucía. El presidente de la Junta defiende la centralidad política y apuesta por un PP-A que busque una mayoría suficiente en las próximas elecciones andaluzas de 2026.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está preocupado por el alza de Vox en las elecciones de Extremadura, donde han alcanzado los 11 diputados.

Para Moreno, Vox "solo empezará a bajar cuando entre en los gobiernos y asuma responsabilidades y empiece a desgastarse y a demostrar que sus políticas no son viables en muchas ocasiones".

También ayudará a que dicho partido baje en sus expectativas, ha señalado el presidente andaluz, si Sánchez deja de ser presidente.

Esto es así, ha señalado Moreno, porque el PSOE "retroalimenta" a Vox. Hasta que ambas cosas ocurran, el presidente andaluz no prevé que Vox se desinfle en las encuestas y elecciones.

Moreno, que tiene que convocar comicios antes de junio del próximo año, cree que esa tendencia de crecimiento de Vox "va a ser, yo creo que generalizada", cuestión que, ha señalado, le "preocupa".

"Centralidad"

Para el presidente andaluz, el eje de la política y lo que interesa a los ciudadanos es la "centralidad". La población, ha defendido, "no está en blanco ni en negros", por lo que los partidos deben ser "interclasistas y amplios".

Moreno siempre ha defendido -y ha insistido este lunes- en que Vox está captando voto del PSOE desencantado. Así, el presidente andaluz ha defendido que el partido de Abascal "no extrae votos solamente del PP, sino que ha encontrado un nuevo caladero en el Partido Socialista".

Se ve en "capitales de provincia en Andalucía o Extremadura, donde ha superado al PSOE y "amenaza" con ser "segunda fuerza" a nivel provincial o incluso a nivel de comunidad.

Respecto a si confía en que el PP-A vuelva a obtener mayoría absoluta en las elecciones andaluzas de 2026, Juanma Moreno ha indicado que cuando Vox está "por encima del 17 ó 18 por ciento" (en Extremadura ha logrado casi el 17 por ciento), es "muy difícil tener mayoría absoluta en cualquier territorio".

Juanma Moreno ha querido dejar claro que en el PP-A trabajarán por lograr esa "mayoría suficiente" en 2026, apuntando que todavía queda "mucho tiempo por delante".

"Yo confío en que vamos a lograr esa mayoría suficiente y de estabilidad que necesita Andalucía", ha señalado el presidente de la Junta, quien ha augurado que "el batacazo sonoro" del PSOE en Extremadura "se va a repetir en todos y cada uno de los territorios" de España.