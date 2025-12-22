José Luis e Irene, los hermanos que han repartido en Granada 25 millones de la Lotería de Navidad: "Es el mejor premio"

Las claves nuevo Generado con IA La administración número 1 de Santa Fe, regentada por los hermanos Irene y José Luis Hidalgo, ha repartido 25 millones de euros con el tercer premio de la Lotería de Navidad. Se vendieron 50 series del número 90.693, premiado con el tercer premio, tanto en ventanilla como a través de un supermercado y una panadería de Alomartes. Los loteros han expresado su emoción por repartir la suerte entre vecinos de Santa Fe y localidades cercanas, incluyendo a personas necesitadas. Adicionalmente, otros puntos de la provincia de Granada han repartido 500.000 euros más en premios de la Lotería de Navidad.

La provincia de Granada está de suerte este 22 de diciembre. La administración número 1 de Santa Fe, en el área metropolitana de la ciudad, ha repartido 25 millones de euros con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie.

Un total de 50 series del 90.693, que ha resultado agraciado con el tercer premio de este 2025. Esta administración está regentada por dos hermanos: Irene y José Luis Hidalgo Gálvez, que en sus cinco años como loteros ya han repartido varios premios en Navidad.

En declaraciones a Europa Press, han expresado la emoción con la que han recibido la noticia de Lotería Nacional, mientras avisaban a vecinos del municipio que llevan años comprando sus boletos en este negocio y empezaban a llegar los primeros curiosos.

Reparten por segundo consecutivo la suerte entre sus convecinos en la Lotería de Navidad, en tanto en el sorteo de 2024 vendieron parte de los premios segundo y tercero por un total de 1.125.000 euros.

El número premiado se ha vendido en ventanilla, así como a través de un supermercado del municipio, y en la localidad de Alomartes, en término de Íllora, en el Poniente de la provincia.

Se han mostrado "contentos" y "nerviosos" y que, desde Alomartes, les avisaban que los últimos décimos habían sido vendidos a última hora de este pasado domingo en una panadería del pueblo, de unos 2.200 habitantes, y que también habían sido distribuidos a unos "señores muy necesitados".

"Repartir tanto dinero" y entre convecinos de Santa Fe, y en localidades cercanas como la de Alomartes, es el mejor premio para un lotero, han reconocido.

A esto se suman 500.000 euros repartidos desde otros puntos de la provincia de Granada, en concreto con siete décimos vendidos en la administración de Plaza Nueva de Granada capital, el kiosko El Chalo, famoso por sus premios en años anteriores en este mismo sorteo, otro en Albolote, en el área metropolitana, otro en Calahonda (Motril), en el litoral granadino, y otro en Iznalloz, en los Montes.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70 por ciento de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.