José, un lotero de Cádiz, reparte 500.000 euros: "Es la primera vez que doy un premio en la Lotería de Navidad, y un 3º"

José descuelga el teléfono todavía incrédulo. Al otro lado, la confirmación de una noticia que cuesta asimilar: su administración ha vendido un tercer premio en Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

La suerte, caprichosa y puntual, ha decidido detenerse en este municipio gaditano para repartir 500.000 euros en el Sorteo de la Lotería de Navidad.

"Es la primera vez que damos un premio de esta categoría, y encima un tercer premio", reconoce José, responsable de la administración situada en el número 7 de la calle Botina. El número premiado ha sido el 90048.

Hasta ahora, su relación con los grandes premios había sido más modesta. Según cuenta, lo máximo que había repartido eran pequeñas cantidades de la lotería de los sábados, premios que se celebran, sí, pero que no alteran el pulso de todo un pueblo.

En esta ocasión, el premio ha llegado concentrado en un solo billete, compuesto por diez décimos. Un número suelto, sin abonados ni nombres asociados, lo que mantiene el misterio intacto.

De momento, nadie ha cruzado la puerta para reclamar el dinero. "Aún es pronto", dice José con la calma de quien sabe que estas historias se escriben despacio.

Cuando se le pregunta si habrá celebración, responde primero con una sonrisa irónica: lo haría, admite, si el premio hubiera sido para él.

Pero enseguida matiza, y lo hace con convicción: "Lo celebraré por la gente a la que le haya tocado". Porque, aunque no sepa aún quién es el afortunado, José tiene claro que la alegría ya está en la calle.

Cómo cobrarlo

El cobro de los premios podrá realizarse desde la misma tarde del 22 de diciembre, una vez concluyan las verificaciones oficiales, y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Los premios inferiores a 2.000 euros podrán cobrarse en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de Loterías, en efectivo o mediante Bizum.

Los premios iguales o superiores a esa cantidad deberán cobrarse en las entidades financieras autorizadas, BBVA y CaixaBank.

En el caso de los décimos adquiridos a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, los premios se abonarán directamente en la cuenta de juego o mediante transferencia bancaria, según el importe y los límites establecidos.