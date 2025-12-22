Golpe al narcotráfico en Cádiz: detienen a 6 personas con 3.600 litros de combustible para narcolanchas

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha desmantelado una nave en Jerez de la Frontera donde se almacenaban más de 3.600 litros de combustible destinados a narcolanchas. Han sido detenidas seis personas acusadas de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal. Durante la operación se incautaron 144 garrafas llenas de combustible, una furgoneta usada para el abastecimiento y 160 garrafas vacías. Todos los detenidos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Golpe al narcotráfico en Cádiz. Agentes de la Guardia Civil han intervenido una 'guardería' logística en Jerez de la Frontera, donde se almacenaba combustible para las narcolanchas que cruzan el Estrecho con droga.

Las garrafas estaban en una nave industrial de Jerez, donde los agentes han encontrado más de 3.600 litros de combustible destinados a narcolanchas, con 144 garrafas llenas, una furgoneta y 160 garrafas listas para usarse.

En la operación, la Benemérita ha detenido a seis personas, acusados de los delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal.

Según fuentes de la investigación, la nave era el epicentro de la actividad de los narcos. Puntualizan que el lugar se usaba de forma "muy activa" para dar apoyo logístico a las embarcaciones que transportan droga.

Se trata, señalan los agentes de la Guardia Civil, de lanchas de alta velocidad dedicadas al narcotráfico que operan en la zona, y que necesitan grandes cantidades de combustible por los grandes motores que usan.

En la nave, además, de la gasolina, se ha localizado una furgoneta que salía de la nave para realizar labores de abastecimiento.

En el registro practicado al vehículo se hallaron un total de 144 garrafas de combustible con un total de más de 3.600 litros de combustible, por lo que fueron detenidos sus dos ocupantes.

De manera inmediata se procedió a la intervención de la nave industrial, donde se detuvieron a otros cuatro varones y se intervinieron otras diez garrafas llenas y 160 vacías, así como abundantes indicios relacionados con los hechos investigados.

A todos los detenidos se les imputan los delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal, que tras su paso por dependencias de la Guardia Civil de Jerez y la confección de las oportunas diligencias han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión para todos ellos.